Reformas aprobadas en la Legislatura encaminadas a eliminar privilegios, destaca Medina en informe

Luis Medina Lizalde presentó su informe de actividades en el foyer del Teatro Calderón foto: la jornada zacatecas

Otro logro, mejorar la rendición de cuentas de todos los poderes

Un pendiente que se dejará para los próximos diputados locales será legislar la eliminación de los privilegios que aún quedan, como bonos de productividad en Godezac

Las reformas que se han aprobado en la Legislatura encaminadas a eliminar privilegios y a manejar los recursos públicos con austeridad, así como a mejorar la rendición de cuentas de todos los poderes fueron las que destacó el diputado local Luis Medina Lizalde durante su informe de actividades.

Al evento, llevado a cabo este viernes en el foyer del Teatro Calderón, asistieron diferentes personalidades del panorama político estatal y nacional.

Entre ellas estuvieron los ex gobernadores Amalia García Medina, Arturo Romo Gutiérrez y Pedro de León Sánchez, además de la ex presidenta honorífica del Sistema DIF estatal, Lucía Alonso, hermana del ex mandatario Miguel Alonso Reyes y la alcaldesa de la capital, Judit Guerrero, entre otros.

El legislador local recordó que inició su tarea legislativa “convencido” de que era necesario regresar la autonomía al poder legislativo.

Al revisar el trabajo de pasadas legislaturas dijo que “advertimos la manera en cómo la división entre poderes se transformó en subordinación al Ejecutivo a cambio de prebendas” y recordó el caso de maiceo que se hizo público en años pasados, en el que se evidenció a través de un audio la compra por 100 mil pesos del voto legislativo.

Estas prácticas, motivadas en gran parte por la opacidad de las sesiones privadas, buscaron ser erradicadas a través de diferentes iniciativas que fueron aprobadas.

Una de ellas fue la que prohibió precisamente la celebración de sesiones privadas, avaló los lineamientos del parlamento abierto, eliminó el seguro de gastos médicos mayores y las polémicas herramientas legislativas.

Además, Medina Lizalde resaltó también que, con estas reformas, se añadió un mes de trabajo a cada periodo ordinario de sesiones, con excepción del inicial de cada Legislatura, y también se estableció que la mesa directiva durará un periodo ordinario completo.

Asimismo, el diputado indicó que ya con autoridad moral se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de los municipios para eliminar los recursos que se auto-asignan los integrantes de los cabildos.

Aunque todavía no ha sido votada, dijo que se espera sacarla adelante en el próximo y último periodo extraordinario de sesiones.

Un pendiente que se dejará para los próximos diputados locales será el de legislar la eliminación de los privilegios que aún quedan en otros poderes, como los bonos de productividad en el Gobierno del Estado.