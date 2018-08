Realiza Issstezac la segunda subasta pública de bienes inmuebles de la instancia

Para la finca urbana ubicada en la avenida Hidalgo 610, Centro de Zacatecas, se inscribieron dos participantes foto: la jornada zacatecas

Para transparentar el proceso, fue transmitida a través de la plataforma digital YouTube

Recurso obtenido será para el Fondo de Pensiones en beneficio de los derechohabientes

Este viernes, conforme lo establecido, y en cumplimiento a la convocatoria emitida por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), se llevó a cabo la segunda subasta pública de bienes inmuebles de dicha instancia.

La subasta fue transmitida a través de la plataforma digital YouTube, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a través del enlace oficial del Instituto www.issstezac.gob.mx.

La enajenación de los inmuebles se desarrolló conforme lo establecido y en cumplimiento a la convocatoria emitida por la Junta Directiva del Instituto y los decretos aprobados por la 62 Legislatura del estado de Zacatecas.

Por Ley, todo el recurso obtenido en la subasta o de manera posterior en cualquier venta directa de los bienes inmuebles, será depositado al Fondo de Pensiones del Issstezac, donde sólo podrá ser utilizado para otorgar de préstamos, pensiones y jubilaciones de los derechohabientes.

La segunda subasta pública se realizó en la presencia de un Comité Observador y del notario público No. 7, Tarsicio Félix Serrano, para que este procedimiento tuviera transparencia, apertura y legalidad.

Bienes inmuebles

El Issstezac puso a la venta 13 inmuebles en total. En ese sentido, para la finca urbana ubicada en la avenida Hidalgo 610, Centro de Zacatecas, se inscribieron dos participantes; por ende, fue subastado al mejor postor en los términos de las bases autorizadas.

Para dos terrenos ubicados en paseo La Encantada, calle 5 Señores, estación La Encantada y calle Luis Moya, en esta capital, sólo hubo un participante inscrito. Por ello, de acuerdo con la convocatoria, la subasta se declaró desierta y fue sometida la autorización y validación ante la Junta Directiva para venta directa al único pujador registrado bajo las bases.

En el caso de los 11 bienes inmuebles restantes no hubo inscritos, por lo que, conforme establecen las bases y la convocatoria emitida por la Junta Directiva del Issstezac, estos serán vendidos posteriormente de manera directa.

Los avalúos de los bienes a subastar fueron elaborados por el Colegio de Valuadores del Estado de Zacatecas, y cualquier subasta y/o venta directa de ninguna manera se realizará por debajo de lo establecido en dicho avalúo; lo que da certeza, confiabilidad y transparencia al proceso.

Cabe señalar que, de manera paralela al evento público, el pleno de la Junta Directiva del Issstezac sesionó para seguir a detalle el desarrollo de la segunda subasta pública y atender cualquier eventualidad.

La Junta Directiva es presidida por Marco Vinicio Flores, coordinador estatal de Planeación; también la integran el director general del Issstezac, Francisco Javier Martínez, y demás directores del instituto; así como consejeros de los sindicatos Sutsemop, SNTE Sección 58, Sittez, y de las secretarías de Administración (SAD), de Finanzas (Sefin) y de Economía (Sezac).

Los 11 bienes inmuebles en los que no hubo inscritos son: Lote de seis locales comerciales en Jalpa; Finca urbana el fraccionamiento Villarreal, en Guadalupe; Lote de 12 casas y 25 terrenos, en el fraccionamiento Jardines, en Jerez; así como dos fracciones y el polígono II, en el fraccionamiento San Francisco de la Montaña, en Zacatecas.

Asimismo, Parcela en el ejido Santa Mónica, en Guadalupe; predio rústico, en Fresnillo; un terreno ubicado en calzada de los Deportes y otro más, en el fraccionamiento Santos Bañuelos, ambos en Zacatecas; predio urbano ubicado en el rancho Ojo de Agua de Meléndez, en Zacatecas, y finalmente, un predio urbano en el fraccionamiento San Francisco de los Herrera, en la capital.