Formación tributaria

Algunas generaciones jóvenes (como la mía), nos hemos sorprendido en nuestras primeras aventuras como trabajadores o emprendedores a la hora de recibir dinero, al desprendernos de un porcentaje de nuestras ganancias, ya que desconocemos que, en nuestro país, así como la mayoría de ellos, debemos pagar impuestos, por el simple hecho de generar ingresos;si consumimos algo de igual forma pagamos un tributo, pues desconocemos los impuestos.

La obligación tributaria se nos enseña en nivel secundaria o preparatoria y en nuestra casa omiten hablarnos de la cultura del ahorro y los impuestos, considero que es un error fatal, ya que es una obligación ciudadana, así como una cultura preventiva.

Contribuir al gasto público es más que una carga impositiva, hagamos conciencia pues es una obligación contribuir, me resulta increíble el hecho de que las personas nos quejemos constantemente de las fallas originadas por el gobierno municipal, estatal o federal y tengamos el descaro de evitar a toda costa el pago de dichos impuestos, ya que estos son la base para cualquier nivel de gobierno.

En la época de los noventas se creó un programa piloto llamado “consientiSATe”, algunos contadores innovaron esta estrategia, con la cual se intentaba dar una cultura de concientización a niños y adolescentes para contribuir al gasto público y para que conocieran la importancia de participar en las recaudaciones.

Desafortunadamente las autoridades educativas no dieron seguimiento y se mostraron renuentes a dicho programa mencionado. De este modo nos preguntamos…

¿En verdad el gobierno quiere que conozcamos la cultura de la prevención tributaria?

Las autoridades deben ser promotoras de la cultura fiscal y financiera en todos los niveles de educación básica, así como en los distintos sectores sociales, ya que debemos cambiar nuestra mentalidad, no ver el impuesto como un robo o castigo, sino como una manera de participar y así ayudar a nuestra sociedad, de esta manera buscaremos que se vea retribuida con los servicios que hacen falta o que son escasos en calidad.

Dentro de la educaciónbásicadebería de darse alguna materia obligatoria o un taller de impuestos, finanzas y economíabásica, nuestros ciudadanos deben preparar a las futuras generaciones para los nuevos retos financieros.

Existen diversas causas por las cuales los contribuyentes no pagan sus impuestos, las cuales pueden ser clasificadas en tres categorías:

1.- Los que por su voluntad deciden no cumplir con el pago de sus impuestos, en estos casos es en los que se deberán aplicar las leyes con todo su peso.

2.- Los que están conscientes de pagar sus impuestos, pero tratan de eludirlos y no lo hacen, las autoridades deben crear una percepción de riesgo e implementar procedimientos más ágiles que facilitan decretar el incumplimiento.

3.- Los que tratan de cumplir, pero por desconocimiento de las leyes o por dificultades el cálculo y pago de impuestos no se cumplen.

En la medida en que los niveles de gobierno sean más transparentes en el ejercicio del gasto público y los ciudadanos estén convencidos de que las contribuciones se invierten en beneficios sociales, tendremos una menor resistencia al pago.

Debemos convertirnos en gestores de las contribuciones y darle seguimiento a las obras y servicios que nos benefician, ser ciudadanos activos y no solamente ser espectadores, exigir el cumplimiento de nuestros derechos que deben ser alimentados por nuestras contribuciones.

Los temas de impuestos son destacados e importantes y constantemente se ven oscurecidos y quedan a un lado, la participación de forma activa nos dará satisfacciones como sociedad, estamos en un momento muy importante, de cambios y retos, así como la preparación de una generaciónmás informada y libre. Destaquemos el ser positivos es tiempo de participar.

Estamos a punto de vivir una nueva reforma fiscal, sobre la cual se especula que no vendrán muchos cambios, pero serán algunos que impactarán de manera positiva al gobernado (esperemos), esperemos noticias y seamos parte del cambio.

La palabra impuesto denota una imposición, sería mejor llamarlo contribución.

¿Y tú qué haces para participar?

*DEL REAL & ASOCIADOS