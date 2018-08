El ambiente que yo sentí en Morena fue de preocupación de la buena: Del Real

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, durante el quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en la Ciudad de México foto: la jornada

Opina que la figura de AMLO ante la militancia creció más “si eso es posible”

“Nos estamos haciendo cargo de que somos un partido que accedió, además, espectacularmente a la Presidencia de la República”

Morena se dará a la tarea de “ser el educador político de la ciudadanía en todos lados”

“El ambiente que yo sentí fue de preocupación de la buena. Es decir, apenas nos estamos haciendo cargo de que somos un partido que accedió, además, espectacularmente a la Presidencia de la República y a la mayoría en las cámaras. En fin, esto es algo extraordinario y que está causando bastante preocupación entre la inmensa mayoría de la militancia, respecto de su voluntad plena hacia la regeneración del país, porque significa una endiablada cantidad de responsabilidades mayores que las que conocimos aun en el rato de campaña”.

Así se expresó Gilberto del Real Ruedas a su salida del quinto Congreso Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional celebrado este fin de semana.

El presidente del Consejo Estatal de Morena reiteró en la conversación vía telefónica su percepción de que priva entre las filas del partido una “genuina preocupación de cómo se hace eso de intentar conducir un país”.

Sumado a este sentimiento agregó que la figura de Andrés Manuel López Obrador ante la militancia creció más “si eso es posible”, generándose en torno “una fortísima adhesión” luego de su tránsito de líder nacional del partido a Presidente electo de la nación.

Del discurso ofrecido por el tabasqueño en este contexto opinó que el énfasis fue puesto en la construcción de un Instituto de Formación Política, “que no es cualquier cosa, ¿eh? va a llevarse el 50 por ciento de la prerrogativa nacional y el 50 por ciento de la prerrogativa estatal”.

La traducción de esta decisión partidista aprobada ayer, es que Morena se dará a la tarea de “ser el educador político de la ciudadanía en todos lados”.

“Que vuelque su esfuerzo a buscar que la ciudadana se cultive para que sea capaz de ejercer a plenitud sus derechos y tenga capacidad para organizarse y lograrlo”.

Gilberto del Real Ruedas refrendó su opinión de que las acciones que mencionó ayer Andrés Manuel López Obrador que realizará su gobierno, en su mayoría ya habían sido perfiladas desde la propuesta de los 50 puntos de campaña, por lo que aunque hubo cosas destacables, “para mí lo más relevante es el énfasis que se le está poniendo a nuestra organización política como la obligada a proceder a la educación, a la generación de ciudadanía, que es de lo que ha estado ayuno este país desde hace diría yo…siglos”.

Debate centralismo-federalismo

El presidente del Consejo Estatal de Morena también subrayó como un tema de interés nacional que fue objeto de debate ayer, el de las reformas estatutarias respecto de las facultades que se asignarían a los comités estatales y al nacional.

“Son dos reformas que le dan mayores facultades de influencia al Comité Nacional hacia los estatales, y la del –artículo- 32, que al contrario le quitaba facultades; aparte de la representación legal y política solamente le dejaba a las presidencias de los comités estatales representar a morena en todos los aspectos en los estados. Pero esa representación queda muy en el aire en relación a la que tenemos ahorita redactada, que da la representación legal y política”.

Dijo que la mayoría de los estados que tuvieron oportunidad de alzar la voz, coincidieron en “la idea de que tiene que haber el ejercicio efectivo de las facultades que el estatuto les da ahora a las dirigencias estatales”, de manera que el Comité Ejecutivo Nacional sólo ejerza algunas en casos extraordinarios.

“Lo real es que a todo mundo de los estatales les está cayendo el veinte de que ahora somos responsables de la conducción política que tiene que ver con los elementos básicos de lo que llamamos la regeneración nacional, y eso si se sigue dejando a la decisión central puede no tener el mapa completo de quiénes, cómo y en qué tiempos deben de echarse para adelante en cada estado”.

Es en las entidades donde la gente está más empapada de su contexto local, “de la situación, de los saberes, historias y demás, de los que pudieran y los que no pudieran echar para adelante esa serie de acciones” que tienen como modulador dijo, la estrategia nacional pero que “en cada estado tienen especificidades”.

En ese sentido la postura de Zacatecas es “superar ese asunto, que la visión central no se aplique a rajatabla, que los estados tengan esa posibilidad de, valorando su propia circunstancia, introducir especificidades. Eso creo que es lo que esta detonando las cosas –esta manifestación mayoritaria en este sentido- y obviamente la experiencia con los delegados –nacionales- que en la inmensa mayoría de los estados no ha sido buena”.

“Junto con ello, varias otras cosas que tienen que ver con la vida administrativa, pero fundamentalmente lo que importa acá es que avancemos en la descentralización, en el asunto político”.

Zacatecas se suma a la mayoría de los estados que expusieron su postura, aunque no le fue posible presentarla pues el esquema de participación involucra el sorteo, que no le fue favorable dijo.

No obstante el documento donde se asientan sus consideraciones sobre el tema fue entregado a la Presidencia del Consejo, dijo Gilberto del Real.

Las reformas planteadas fueron aprobadas en lo general pero no votadas en lo particular, por lo que quedaron pendientes de concretarse.