Maestra de primaria pública aprovecha su posición para enrolar familias en secta comercial

Las sectas comerciales comparten un símbolo, la mano extendida al frente con el dedo pulgar doblado (Vota 4) FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Una maestra adscrita a la escuela primaria Flores Magón, en la capital del estado, ha aprovechado su posición para “enrolar” padres de familia en cursos de coaching coercitivo, es decir, los ha persuadido para ingresar a grupos sectarios que se autodenominan como centros de transformación de “liderazgo” o “desarrollo humano”.

Padres de familia alertaron que la docente, de quien se omite su nombre, ha invitado y llevado a los cursos a los tutores de sus alumnos, acto al que se le denomina “enrolar” en el lenguaje del coaching coercitivo y de las “sectas comerciales”.

“Había leído una investigación sobre los grupos de coaching coercitivo y una maestra está llevando a los padres de familia a esos cursos. Eso se me hizo grave y es importante hacer la denuncia porque los maestros conocen los problemas de los alumnos y las familias y son presas fáciles porque ahí agarran gente con problemas”, expresó una madre de familia.

De acuerdo con su testimonio, este fin de semana la maestra llevó a algunos de los padres al curso “Básico” realizado por “Quadriplica”, grupo que antes se denominaba “Abundancia de Vida”.

“Una señora fue apenas este fin de semana y en el grupo de whatsapp de los padres de familia, el esposo de ella comentó que no había llegado, estaba preocupado y que no sabía a donde la había invitado la maestra. Y otra madre le comentó al señor que en esos cursos así se tardan y a veces hasta las 12 de la noche. Entonces no es la única a la que ha invitado porque otros padres ya saben de qué se trata”.

Cuestionó que en una escuela pública una maestra convenza a los padres de familia de participar en actividades de esos grupos y persuadirlos de asistir a los cursos, sobre todo porque conoce los problemas de las familias y se aprovecha de ello.

Las sectas se presentan como grupos religiosos, esotéricos, de crecimiento personal, de corte humanitario, filosófico o new age, y se esconden detrás de un discurso socialmente aceptado, en este caso, de conceptos como “liderazgo”, “desarrollo humano”, entre otros.

Los grupos instalados en Zacatecas ofrecen cursos con el propósito de “ir más allá de sus creencias, romper con las limitaciones que tiene impuestas, explorar posibilidades de desarrollo y crecimiento; apoyándolo a tomar acción para re-descubrirse y abarcar áreas de oportunidad que no ha explorado. El programa te ofrece la oportunidad de generar resultados sin precedentes al adquirir herramientas en desenvolvimiento y optimización del desempeño en las áreas personal y laboral”.

Sin embargo, los participantes son sometidos a actividades y ejercicios agresivos y humillantes, todos orientados al quiebre emocional de las personas durante jornadas extensas y atípicas.

Conciencia Plena, Quadriplica (antes Abundancia de Vida), Cre-ser y Fresnillo Vive, son las sectas comerciales que operan en Zacatecas. Todas comparten un símbolo, la mano extendida al frente con el dedo pulgar doblado (Vota 4).

Los servicios que ofrecen, según explica el especialista en abuso psicológico, Héctor Cerezo Huerta, son “un conjunto de cursos, talleres o entrenamientos con un esquema multinivel, operación piramidal y dinámica sectaria, a los cuales se accede a través de un enrolamiento comercial y en los que se usan, sin propósitos terapéuticos, ni marcos éticos, estrategias de persuasión coercitiva bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una reconstrucción en las personalidades de los participantes”.

Según explica, consisten en cursos organizados en multiniveles con horarios extensos y atípicos, uso de estrategias confrontativas, dialogales, vivenciales y catárticas que generan cambios emocionales y cognitivos de modo extremadamente veloz, tales como relativismo moral, causalidad radical, agudización de sesgos cognitivos, invasión de la privacidad, sexismo y disolución de límites terapéuticos entre los participantes.

Asimismo, la prohibición-control, manipulación mística, culto a la confesión, doctrina y redefinición del lenguaje son características sectarias que retoman estos centros cuyas ganancias en el estado superan los 20 millones de pesos cada año.

El motivo por el que estos grupos se clasifican como sectas es porque cumplen con varios requisitos que en la Psicología Social se denomina “Estructura y Dinámica Sectaria”; entre ellos una organización multinivel, enrolamiento comercial, y la presencia de la figura de un líder incuestionable y autoritario, acompañado por un staff que lo protege.

La Ley de Salud Mental aprobada por el Congreso del estado en abril pasado, cuya vigencia comienza en enero del próximo año, faculta al Consejo Estatal de Salud Mental a evitar y sancionar prácticas de abuso psicológico y erradicar la presencia de estos grupos.