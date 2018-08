Zacatecas, el tercer estado con mayor crecimiento en formalización de empleos durante julio: IMSS

Miles de empleos fueron registrados ante el IMSS, pero no necesariamente se trató de nuevas plazas laborales foto: la jornada zacatecas

En contraste, el Inegi advierte de un crecimiento en la desocupación

Número de empleos reportados ante Seguro Social en julio no son exclusivamente nuevos, se refieren a los ya existentes que estaban en la informalidad y que fueron registrados

En los tres primeros meses de este año respecto al mismo trimestre de 2017 la desocupación en la entidad creció de 2.8 a 3.6 por ciento

Pasó de 17 mil 611 personas dentro de la Población Económicamente Activa que no tenían trabajo a 22 mil 387 zacatecanos en esta condición

En el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acerca de la generación de empleos durante el mes de julio, Zacatecas se coloca como el tercer estado con mayor crecimiento respecto al mismo mes del año pasado.

Con un incremento de 6.7 por ciento se ubica sólo por debajo de Baja California Sur que registró un crecimiento de 7.5 y de Quintana Roo, que reportó un 10.8 por ciento de aumento.

No obstante, estas cifras no hablan de la creación de empleos, sino de la formalización. Es decir, el número de empleos reportados ante el IMSS durante julio no son exclusivamente nuevos puestos de trabajo; se refiere a los ya existentes, que estaban en la informalidad y que cambiaron esta condición al registrarse ante el Seguro Social.

Este hecho queda de manifiesto, por ejemplo, al comparar el crecimiento que reportó el IMSS durante los tres primeros meses del año y el nivel de desocupación que, por otro lado, evidenció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el IMSS, en enero, febrero y marzo Zacatecas se ubicó en la parte alta de la tabla con mayores incrementos.

En enero hubo un crecimiento de 5.4 por ciento, el octavo más alto en todo el país; en febrero el aumento fue de 6.4 por ciento estando en el lugar número 13; y en marzo se colocó, igual que en el pasado mes de julio, en tercera posición, por debajo de Quintana Roo y Baja California Sur, con un incremento de 7.4 por ciento.

Sin embargo, en este periodo que comprende el primer trimestre del año el Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró que en Zacatecas, lejos de tenerse una mayor generación de empleos, creció la desocupación.

En los tres primeros meses de este año respecto al mismo trimestre de 2017 la desocupación en la entidad creció de 2.8 a 3.6, pasando de haber 17 mil 611 personas dentro de la Población Económicamente Activa que no tenían empleo a 22 mil 387 zacatecanos en esta condición de falta de trabajo.

Contrario a esta tendencia inversa de más registros ante el IMSS pero mayor desocupación, está la relacionada con la informalidad, lo que reflejaría que los reportes del Seguro Social muestran la formalización de empleos ya existentes previamente.

Por ejemplo, en la última ENOE correspondiente al primer trimestre de 2018 se muestra que en ese momento la tasa de informalidad en Zacatecas se ubicaba en 60.7 por ciento, ligeramente por debajo a lo reportado un año previo, cuando se tenía 62.1 por ciento.