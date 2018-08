“Habrá justicia para todo México”: Sánchez Cordero

La próxima secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, a su salida de la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, ubicada en la colonia Roma. Foto La Jornada

Ciudad de México. Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, aseguró que habrá “administración e impartición de justicia para todo México”. La ex ministra se reunirá esta tarde con el titular de esta dependencia, Alfonso Navarrete Prida.

La cita (programada a las 5:30 de la tarde) será de carácter protocolario, “de cortesía”, dijo la ministra en retiro, toda vez que los trabajos de transición inician formalmente el 20 de agosto.

Aseguró que la administración de Andrés Manuel López Obrador atenderá y dará solución a los pendientes en materia de gobernabilidad, justicia y derechos humanos, pero ello será a partir del 1 de diciembre, cuando inicie el sexenio, porque en este momento no se encuentran legitimados para tomar decisiones en la administración pública.

A pregunta expresa señaló también que los proyectos del nuevo gobierno “no son mucho ruido y pocas nueces” sino planes en política pública, como las necesarias para lograr la pacificación del país.

“Ustedes saben que soy absolutamente una convencida de los derechos humanos, de su garantía, de su protección y de su progresividad. Y quiero que la población tenga procuración de justicia”, señaló.

Sánchez Cordero atendió el caso de un hombre agredido en enero de 2017 quien se encuentra cuadripléjico y, en esa condición fue llevado, en camilla, hasta la puerta de la oficina de López Obrador.

La próxima funcionaria dijo que el objetivo es que las instituciones “sirvan” e impartan justicia.

Al salir de la casa de transición , donde también se manifiestan integrantes de Pueblos Unidos en contra del Nuevo Aeropuerto y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (Atenco), precisó que en este momento ella no es ni funcionaria ni legisladora “pero políticamente voy a intentar que ella (familia del hombre agredido) tenga respuesta y después (del 1 de julio) ya tener una respuesta jurídicamente”.

También recordó que ella participó , desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proceso que derivó en el decreto de libertad de los opositores a la construcción del aeropuerto.

Ante el cúmulo de personas que a diario acuden a la casa de transición para entregar peticiones al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que su gobierno aún no inicia.

Entonces, dijo, una vez que lleguemos a gobierno vamos a poder tomar decisiones , “mientras tanto (sólo se le da a la gente) una opinión personal jurídica”.

Ante los problemas del país, Sánchez Cordero subrayó : “van a ver que será un gobierno del cambio y darán respuestas. Si no, yo no hubiera aceptado venir a trabajar con Andres Manuel.

“No me agobio, estoy encantada , a pesar que me dicen algo que me duele mucho: anciana”, soltó la carcajada. “Eso no me gusta. Estoy reivindicando a la mujer adulta mayor”.