La implementación de la Alerta de Violencia de Género no manda un mensaje negativo: Semujer

Procedimiento para determinar la declaratoria por parte de la Federación tuvo muchas inconsistencias

Se diseñó como un mecanismo para emprender acciones urgentes y atender un problema grave que es la violencia feminicida: Adriana Rivero

El miércoles 8 de agosto se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los 58 municipios del estado de Zacatecas. En enero del 2017 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Las Libres y la Coordinadora Feminista Olimpia de Gouges solicitaron a la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) que se implementara este mecanismo para 11 de las demarcaciones zacatecanas, y el pasado 27 de julio, el Gobierno del Estado se sumó a esta iniciativa, pero con la ampliación señalada.

Adriana Rivero Garza, secretaria de las Mujeres, negó que el mensaje político que envía la declaratoria de esta Alerta de Género sea la aceptación de que el territorio de Zacatecas no es seguro para las mujeres. Cabe referir que la entidad ha duplicado ya en lo que va del año los feminicidios ocurridos durante todo el 2017.

“No. Yo creo que ese es un mensaje erróneo. Las alertas de género se diseñaron como un mecanismo para implementar acciones urgentes. Quien todavía considere que las alertas tienen un impacto negativo en la imagen de un estado sí está completamente equivocado, no conocen incluso los procedimientos de las alertas, no conocen el origen de las mismas. No es así. Una alerta es implementar acciones urgentes para atender un problema grave que es la violencia feminicida”.

Reiteró que la implementación del mecanismo no manda un mensaje negativo, sino que exhibe que la entidad federativa realizará acciones “y queremos que esas acciones sean concurrentes”.

La declaratoria para el estado de Zacatecas es la 14 en el país y la segunda que abarca la totalidad de sus municipios luego de Oaxaca, precisó. De las 13 declaratorias que le anteceden en dos entidades se ha emitido por segunda ocasión.

La decisión del gobernador Alejandro Tello de sumarse a la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil para que se declarara para Zacatecas la Alerta de Género, busca la sinergia y la convergencia tanto de la Federación como de los municipios, los organismos descentralizados y las organizaciones de la sociedad civil, dijo Rivero Garza.

“Vamos por las acciones urgentes de prevención de la violencia feminicida, y también tenemos que enviarle un mensaje a la Federación; tiene la obligación por recomendación internacional de implementar una política de prevención y atención de la violencia feminicida y eso no sucede en nuestro país; son los estados quienes estamos generando esas acciones”.

Además del detonante que significó el feminicidio de la niña de 9 años San Juana Romo Navarro ocurrido el pasado 20 de julio, la motivaciones de Gobierno del Estado para solicitar la Alerta de Violencia de Género el siguiente día 27, tuvo que ver con el desapego a los criterios establecidos por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento para implementar el mecanismo, y la tardanza de la Secretaría de Gobernación para determinar su decisión al respecto.

Inconsistencias

Adriana Rivero Garza expuso que el procedimiento para que se determinara o no para Zacatecas la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género por parte de la Federación tuvo muchas inconsistencias desde el inicio, una de ellas, la elaboración del diagnóstico por parte del Grupo de Trabajo que se llevó sólo una semana y no los 30 días que determina la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El documento sostuvo, además fue hecho “bajo criterios metodológicos muy subjetivos” que no reflejaron ni cuantitativa ni cualitativamente la problemática en los 11 municipios, pues la cobertura in situ a las instituciones se hizo de manera superficial.

No obstante los cuestionamientos al respecto, la Secretaría de las Mujeres dijo, “estuvo cumpliendo puntualmente” con las nueve conclusiones y los 42 indicadores derivados del diagnóstico del Grupo de Trabajo, pero en las mesas implementadas por la Conavim para dar revisión a los mismos “no le daban seguimiento puntual a lo que ellas mismas nos habían solicitado”.

“Cada vez que el Gobierno del Estado le presentaba el cumplimiento de un indicador se les ocurría solicitarle algo más (…) fuera de toda metodología y de toda Ley de este Grupo de Trabajo”.

La secretaria de las Mujeres dijo haber enviado un oficio de inconformidad por el desapego al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya que aunque establece que la coordinación del GT debe recaer en el Inmujeres en la realidad lo estaba en la propia Conavim.

“Eso lo estuvimos señalando en todo momento y sin embargo no hubo un cambio en la práctica de esta situación”.

Gobierno del Estado presentó el informe de cumplimiento de las nueve recomendaciones y los 42 indicadores a finales de noviembre del 2017, “cuando lo contempla la Ley”, pero luego ni este ordenamiento ni el Reglamento establecen un tiempo para que la Secretaria de Gobernación dicte las alertas, expuso.

“En Zacatecas tardaron todos estos meses para reunir al Grupo de Trabajo y que finalmente se tomara la decisión por parte del Secretario de Gobernación. No sabemos los motivos por los cuáles la Secretaría de Gobernación siempre se tarda en tomar estas determinaciones, ha habido estados que se tardan hasta tres años”.

La observación fue señalada de manera conjunta por el Gobierno del Estado y las organizaciones, “¿si se trata de medidas urgentes por qué la Federación espera tanto en la revisión de los indicadores sobre este informe si además ya hubo mesas previas?”.

Otro de los elementos que decidieron al Gobierno del Estado a sumarse a la iniciativa de la ciudadanía por la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Zacatecas, fue la renuncia hace un año de una de las académicas de Zacatecas integrada al Grupo de Trabajo y su sustitución por otra hasta marzo de este 2018, que si bien tiene trabajo en la materia, fue acompañante de una de las organizaciones solicitantes del mecanismo en las mesas de trabajo, lo que no garantizaba la imparcialidad de la revisión del informe.

“Todas estas situaciones se fueron conjuntando; lamentablemente ocurre este feminicidio infantil y es cuando el gobernador recibió a las organizaciones de la sociedad civil y allí se compromete a solicitar la Alerta de Violencia de Género”.

El envío de la solicitud por parte del Ejecutivo del estado además del compromiso contraído con la OSC fue una decisión por hacer sinergias y exigir a la Federación su concurrencia en la solución de la violencia feminicida “que es una obligación del Estado mexicano” de la que en muchas ocasiones se deslinda “y la envía a los estados sin ninguna acción” entre ambos órdenes de gobierno.

“Incluso en otras alertas declaradas en otras entidades federativas la única participación que tiene la Federación es este recurso que les destina”, una bolsa de 100 millones de pesos repartible entre todos los estados sin criterios claros para su asignación.

Adriana Rivero Garza dijo que ni el Gobierno del Estado ni las organizaciones de la sociedad civil quieren que solo sea esa la participación de la Federación para el caso Zacatecas, “vamos por las acciones urgentes de prevención de la violencia feminicida”.

“También tenemos que mandarle un mensaje a la Federación; la Federación tiene la obligación por recomendación internacional de implementar una política pública de prevención y atención a la violencia feminicida y eso no sucede en nuestro país”.

Dijo que son las entidades donde se han declarado las alertas quienes han generado buenas prácticas a través de los mecanismos para el adelanto de las mujeres mediante las que la Federación puede implementar con su recuperación y sistematización una política pública nacional para atender el problema.

Después de la Alerta ¿qué?

Tanto la Semujer como las organizaciones de la sociedad civil han sido críticas al señalar que la Alerta de Violencia de Género implementada en distintas entidades incluso por dos veces, no ha logrado desalentar el feminicidio, por lo que luego de obtener la declaratoria para el estado, dijo Rivero Garza, se espera que las acciones conjuntas “vayan más allá”.

Refirió que si se revisan las 13 alertas, las recomendaciones de la Conavim son prácticamente las mismas en todos los estados, “lo único que hace es cambiar algunas (…) eso no puede suceder cada estado tiene contextos diferentes de violencia”.

El querer trascender lo que ya se ha hecho, desafortunadamente sin éxito en el país para erradicar o siquiera disminuir la violencia feminicida, incluye dijo la funcionaria, la celebración en la entidad del Foro Nacional sobre Políticas Públicas de Prevención y Atención de la Violencia Feminicida.

“Porque justamente queremos decirle a la Federación que se requiere una política nacional que se dicte en todos los estados, de prevención y atención a esta violencia porque no existe en México”.

Al respecto trajo a colación que en la reciente reunión realizada en Ginebra, del Comité de la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés), una de sus recomendaciones para el Estado mexicano fue que se revisara puntualmente el procedimiento de las alertas, “justo porque no estábamos dando los resultados” que dijo no se obtiene, porque no existe una directriz nacional.

Reiteró que los mecanismos para el adelanto de las mujeres como es la Semujer, han informado ante Eurosocial, un organismo internacional, que muchas de sus titulares han generado las prácticas, buenas o malas, para atender el tema del feminicidio, “y que entonces es la Federación quien también tiene que asumir su responsabilidad de concurrencia” con los estados y los municipios.

“No solamente con presupuestación sino con acciones concretas y una política nacional que de la directriz de ello”.

Además de la concurrencia de los tres niveles de gobierno, en Zacatecas a través del Sistema Estatal de Violencia se notificará al Poder Legislativo y Judicial y a los órganos autónomos para que también realicen acciones.

“Es la finalidad del gobernador, generar la concurrencia de la que tanto hablamos pero que en realidad no sucede en el estado de Zacatecas”.

Alerta para todo el

territorio de Zacatecas

La explicación que Adriana Rivero Garza dio para que el gobernador Alejandro Tello Cristerna ampliara la solicitud de Alerta de Violencia de Género de 11 municipios a la totalidad de los 58 municipios del estado, fue que estos mecanismos no pueden ser “locales o regionales. No puede ser” porque implican acciones de seguridad, entre ellas órdenes de protección hacia las mujeres, “que es principalmente donde estamos fallando” y que se tienen que reforzar.

“Toda la procuración de justicia no puede solamente ser en 11 municipios, tiene que ser en los 58 (…) sí ya se está solicitando una alerta nacional porque en Zacatecas se declara para 11 municipios, no puede ser”.

Esta solicitud no responde a que en una o algunas de las demarcaciones haya más violencia que en otras, porque en cualquier momento puede ocurrir un feminicidio donde antes no había sucedido, explicó.

“Eso también hay que decirlo, y abiertamente. Este fenómeno es tan multifactorial que puede ocurrir en cualquiera de los municipios (…) eso también va a permitir que los 58 municipios se comprometan con recurso especifico o con acciones específicas para solucionar este problema”.

El diagnóstico de la violencia

feminicida en los agresores

Rivera Garza dijo que hay ya un diagnóstico presentado ante el Sistema Estatal de Violencia sobre la situación de las violencias de género en Zacatecas que fue realizado por Florinda Riquer, diseñadora de la metodología de la Endireh (Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares) desde el 2013.

“Sin embargo, lo que sí todavía vemos débil y por lo cual nos hemos detenido a que se haga público es la parte cualitativa que es donde las organizaciones tiene razón, hace falta hacer un análisis antropológico social, quizá conductual también más dirigido también a la conducta de los agresores”.

Dijo que una de las fallas que se han tenido en la implementación de políticas públicas es dirigirlas solo a las mujeres víctimas de violencia, por lo que consideró necesario y hasta urgente hacerlo hacia los agresores para encontrar elementos que expliquen la violencia feminicida.

Recordó que en caso de Ciudad Juárez se encontró que el fenómeno respondía “a la feminización del trabajo industrial aunado a un contexto de desigualdad social y de exclusión, más la misoginia más el narcotráfico”.

“Eso queremos explicar también en Zacatecas, pero ir más allá, ir al comportamiento de los agresores porque es allí donde tenemos que poner las acciones. Entonces en eso estamos sí hay un diagnóstico falta reforzarlo por supuesto”.

Dijo entonces que se buscará generar este diagnóstico con todas las organizaciones e instituciones que se quieran sumar del que surja no solo la explicación que se busca sino las políticas públicas para erradicar estas violencias.

Acciones adicionales

desde Zacatecas

La titular de la Semujer puntualizó que además de lo solicitado por la Federación para su cumplimiento por el gobierno de Zacatecas se ha iniciado aquí con la georreferenciación de los feminicidios y se ampliará a todas las violencias cometidas en contra de las mujeres para identificar los lugares específicos, los tipos y modalidades de ellas.

Además de esta metodología implementada por Inegi que observó, es un ejercicio que ningún estado tiene, se reforzará con el sistema que ha utilizado la creadora del mapa de feminicidios en México, María Salguero. “Estamos ya generando las acciones para poder coordinarnos con ella”.

Se suma la ya mencionada celebración del Foro Nacional, y la colocación de módulos de seguridad y atención en zonas consideradas de atención prioritaria, así como un programa de Cultura institucional a implementarse internamente en Gobierno del Estado.

“Estas son las acciones que se reforzarán, e insisto, de este Foro nacional y de las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil tiene que generarse la propuesta para la política pública nacional, porque hay propuestas en los estados, han generado muchas acciones muy buenas y no se han recogido, se han quedado nada más allí. No se han sistematizado. Esa es una de las propuestas que los mecanismos para el adelanto de las mujeres han hecho llegar a la Federación sistematizar todas estas prácticas y convertirlas en una política nacional”, reiteró.