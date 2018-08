Soralla Bañuelos tuvo un papel importante para llevar a prisión a Elba Esther Gordillo

Soralla Bañuelos de la Torre, actual secretaria general de la sección 34 del SNTE foto: la jornada zacatecas

Era apoderada legal del gremio y testificó en contra de la lideresa para escalar políticamente

Marco Flores, ex secretario de Educación, describe a Bañuelos como una persona con voracidad por el poder, aunque implique escalar puestos sin cumplir con la normatividad

Afirma que la absolución de la maestra, “es un asunto de legalidad”, pues las denuncias en su contra eran endebles

Soralla Bañuelos de la Torre, actual secretaria general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tuvo un papel importante para llevar a prisión a Elba Esther Gordillo en 2013 pues, siendo apoderada legal del gremio, testificó en contra de la lideresa para escalar en su posición política.

Así lo afirmó Marco Vinicio Flores Chávez, ex secretario de Educación en el estado y ex funcionario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, quien describió a Bañuelos de la Torre como una persona con voracidad por el poder, aunque ello implique escalar puestos sin cumplir con la normatividad interna.

“El caso de Soralla, mis respetos, yo no coincido con ella en sus posiciones políticas. Conozco su historia desde su llegada a Morelos (como representante del CEN) y se le ha visto una voracidad inconmensurable respecto al poder. Estuvo en la Cámara de Diputados federal, estuvo en Nueva Alianza como dirigente nacional, estuvo en la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos. Ha sido muy rápido cuando aquí en Zacatecas no ha sido dirigente delegacional. A botepronto le hicieron un historial que me parece que es absurdo y triste porque no es la forma de escalar a órganos de dirigencia”, dijo.

Refirió que, en el momento de la detención de Elba Esther Gordillo, “sé que ella hizo declaraciones muy fuertes en contra de la maestra, desde luego, por salvar a su jefe que es Juan Díaz”.

Salvador García Soto, columnista de El Universal, publicó en abril de 2016 un texto en el que expone que en un periodo de 12 años, Bañuelos de la Torre pasó de ser comisionada en la sección 34 del SNTE, a ser “la mujer con más poder” en el sindicato, luego de la encarcelación de Elba Esther Gordillo.

El columnista de “Serpientes y Escaleras” expone que en enero de 2016, la actual secretaria general de la sección 34 compareció como “testigo clave” en contra de Elba Esther Gordillo y de esa manera se posicionó al interior del sindicato como “el poder tras el trono”.

Con el afán de aspirar a la presidencia del SNTE, Bañuelos de la Torre requería, según establecen los estatutos, ocupar la secretaría general de una sección sindical, lo que logró mediante un Congreso Extraordinario que fue reventado por golpeadores supuestamente contratados como personal de seguridad.

“Conociendo a Alfonso Cepeda, (integrante del CEN), ya venían preparados para el charrazo. Yo le dije a muchos personajes de la vida política-sindical, con tiempo, que eso iba a suceder, y desgraciadamente no me equivoqué. Sí sucedió. Fue un asunto planeado”, afirmó Flores Chávez.

Con la manera en que estaba trabajando el sindicato, dijo que era inminente que perdiera credibilidad y eso provocó que los mismos maestros “institucionales” permitieran que disidentes ganaran espacios como delegados en el Congreso Seccional.

De esa manera, muchos de los delegados que participaron no eran disidentes, pero “iban con la ilusión de hacer algo para recuperar el rumbo que perdió el sindicato. En muchos casos era gente a la que le salió la naturaleza del magisterio, porque el maestro por naturaleza es rebelde e inquieto”.

En ese contexto, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE conocía que habría mayoría de quienes no coincidían con la fracción “institucional” y que muchos “institucionales” vitarían por una opción diferente, según expuso el ex secretario de Educación en Zacatecas.

Lo que ocurrió el 14 de julio de 2016, cuando personal de seguridad contratado por el SNTE arremetió contra los asistentes a fin de reventar el congreso, dijo Flores Chávez, fue preparado con antelación y “es el procedimiento de Cepeda, siempre ha actuado así, con tendencias porriles. Entonces no me extraña (que haya orquestado el charrazo)”.

De acuerdo con testimonios recabados por La Jornada Zacatecas, Cepeda Salas dio la orden al personal de seguridad proveniente de Torreón, Coahuila, de disolver el congreso en caso de que estuviera en riesgo la elección de una persona afín a la fracción institucional.

Así, en el momento en que algunos delegados se inconformaron durante la elección de coordinadores de las mesas de trabajo, el personal de seguridad arremetió a golpes contra los docentes.

Vestían traje negro y camisa blanca e impidieron el acceso de los medios de comunicación con el argumento de que esa era la instrucción. Además, a los delegados clasificados como institucionales les asignaron gafetes con cordón blanco, beige para los democráticos y negro para los indecisos, para saber a quién agredir.

Luego del incidente, Cepeda Salas suspendió el congreso y, en la madrugada del viernes 15 de julio, fue reinstalado en un salón ubicado en el municipio de Villa de Cos, sólo con la presencia de 24 delegados efectivos y personal de logística del CEN del SNTE. Así, Soralla Bañuelos fue ungida y rindió protesta como secretaria general de la sección 34.

Flores Chávez indicó que “más que los asuntos personales, lo que hay que valorar es la credibilidad que perdió el SNTE por la comparsa en la que vivió Juan Díaz y su Comité de cara a la Reforma Educativa. Lo que va a estar en juego va en función de eso más que las individualidades”.

En esa coyuntura, señaló que el SNTE debe ser propositivo especialmente respecto a la Reforma Educativa, porque uno de los principales argumentos es que se implementó sin la participación ni consenso de los maestros: “la reforma tiene cosas rescatables pero el asunto es la forma, el cómo se implementa, y si se implementa a costa del trabajador, no es correcto”.

“Hay rumores de que va para atrás la Reforma, pero yo que la viví de cerca considero que hay cosas que deben salvarse. La sociedad espera un mejor nivel educativo y por eso la reforma debe revisarse. Tampoco se puede dar marcha atrás al todo, pero sí se debe revisar”, expresó.

Por otra parte, Flores Chávez afirmó que la absolución de Elba Esther Gordillo “es un asunto de legalidad”, pues las denuncias en su contra eran endebles y en ese sentido fue evidente que su encarcelación fue por un móvil político.

Luego de la absolución, un aspecto que ahora se deberá revisar desde la perspectiva legal es que se le restablezca la presidencia del SNTE, pues se le destituyó en “un congreso realizado muy al vapor, convocado por quien hoy está dirigiendo y en el que excluyeron a muchos de los delegados. Fe un congreso más de simulación que de hechos”.

Desde su punto de vista, este suceso puede propiciar una pugna al interior del SNTE respecto a la presidencia del sindicato porque, ante la exoneración, podría haber la pretensión de recuperar ese puesto.