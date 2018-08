Obras en avenida Hidalgo terminarán en 3 o 4 semanas como máximo: Judit Guerrero

La alcaldesa Judit Guerrero, con el alcalde electo, Ulises Mejía, así como autoridades estatales foto: alma ríos

Dice que los trabajos en la calle Tacuba tienen 95 por ciento de avance

Con la calle Tacuba prácticamente terminada (en un 95% de avance), las obras en la avenida Hidalgo culminarán en tres o cuatro semanas como máximo, aseguró la presidenta municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, quien precisó que ayer mismo los trabajos que realizan la intervención en la vía más importante del Centro Histórico de la capital del estado, se implementaron en tres turnos para dar cumplimiento al plazo.

“¿Qué es lo que determina los tiempos de realización o no?, pues los trabajos de Jiapaz, sobre todo, el tema de que efectivamente las acometidas de drenaje y del agua –que tienen un avance de 75%- puedan estar en tiempo y forma, que las valoren, que las calibren, que nos digan que están listas, y simplemente ya se va a tapar”.

Dijo que surgieron en la obra “vicisitudes que las teníamos contempladas”, como tomas domiciliarias no registradas y la no existencia de drenaje en algunos tramos, esto último sobre lo que precisó, que no lo había en una buena parte de la calle Tacuba y hubo que hacerlo.

Adelantó que tampoco lo habrá en alguna parte de la avenida Hidalgo y mencionó entre las problemáticas que surgieron para resolverse en estas obras, temas de electrificación, “algunos muy severos” como el caso del alumbrado escénico, que dijo, “no está cableado, no está sobre un soporte cubierto, había que hacerlo”. Y de la bóveda en el puente de Tacuba, mencionó, que hubo de protegerse, “allí se llevó un tiempo en que las instancias pertinentes determinaran que se habría de hacer”.

En entrevista por separado, Rafael Sánchez Preza, presidente de la Junta de Protección de Monumentos Coloniales, informó que en breve se iniciarán las reparaciones tanto en la Fuente de los Conquistadores -que fue embestida en días pasados por un camión urbano-, como en el monumento al músico Genaro Codina, víctima de vandalismo en las cuerdas del arpa que sostiene, el segundo de quién ya se tienen identificados a los responsables.

Dijo que el deterioro en la Fuente de los Conquistadores según el diagnóstico que ya ha hecho la instancia, es del 25 por ciento de los sillares que integran el espejo y agregó que para supervisar los trabajos de reconstrucción se eligió a Félix Muro Arenas, maestro cantero zacatecano quien participó en los 80 cuando Federico Sescosse como presidente de la Junta de Monumentos diseñó la fuente, “él tuvo que ver con las manos artesanas que labraron la cantera”.

La información de Muro Arenas es que los sillares de cantera con que fue hecha la fuente fueron traídos de Yahualica, Jalisco, donde se adquirirán los correspondientes para la restauración.

Expuso que el asunto de la afectación a la fuente se judicializó porque el infractor se dio a la fuga, y que en caso de que se hubiera quedado en el lugar de los hechos se habría llegado con él a convenio administrativo tanto con Tránsito como con el ayuntamiento de Zacatecas y la Junta.

Sin que esto se diera, se interpuso una demanda contra quien resulte responsable y que deberá resarcir los daños.

Las instancias aportarán los elementos que tengan a disposición y “mientras se encuentra al directamente responsable las tareas no pueden esperar, y en ese sentido el municipio sufragará de entrada el anticipo para que el maestro cantero comience”.

Como medida cautelar en este caso, el vehículo que se impactó contra el objeto, está detenido, “y no saldrá hasta que haya los vistos buenos, que diga el municipio, pues para mí ya cumplió”.

Sobre el caso del monumento a Genaro Codina, precisó que también este asunto se judicializó y se detuvo a los infractores quienes deberán pagar una fianza y el dinero para reparar el daño, mismo que habrá de depositarse al municipio, quien iniciará los trabajos de restauración de las cuerdas del arpa del músico con recursos propios, en un principio.