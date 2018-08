Del 16 de agosto al 1 de septiembre, 11 Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas

La sede será el museo Rafael Coronel

Del 16 del presente mes al primer día de septiembre, se realizará la decimoprimera edición del Festival Internacional de Jazz y Blues en Zacatecas. Cada día –jueves, viernes y sábado-, de los tres fines de semana que abarca ese periodo, se presentarán dos agrupaciones, una a las 8 de la noche, y otra a las 9:30 de la noche.

En orden cronológico, el 16 de agosto se presentarán Arista 5, de Zacatecas, y Charlie Sepulveda and The Turnaround, de Estados Unidos y Puerto Rico; el 17 de agosto, también dentro del género del jazz, Puerto por Cuatro, de México y Puerto Rico, y The Hamster UnleaShed Band, de México, Panamá y Argentina.

El 18 de agosto estará Moan Blues, de Zacatecas, y luego de este grupo, Concierto de Armónicas, de México y Argentina. Ambos están enfocados al blues.

En el segundo fin de semana, participarán, en lo correspondiente al jueves, Halket, de Zacatecas, y Olson Joseph, de México, ambos de jazz; en cuanto al viernes, Ensamble Universitario de Jazz, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Alberto García Caribbean Project, de jazz latino y caribeño. Y el sábado pisarán escenario Azpu Trío, de Zacatecas y dedicado a fusión jazz, blues, soul y rock, y The Románticos, de España y enfocado al blues.

En el último fin de semana, los grupos de jazz Vocumeri, de Zacatecas, y Jazz House Collective, de México, se presentarán el jueves; Euterpe Jazz Ensamble y Alberto Medina Organ Trio, de México y Chile, ambas, agrupaciones de jazz, lo harán el viernes, mientras que el sábado y para cerrar el festival, subirán al escenario Infibeat, de fusión jazz, funk, calypso y hip hop, proveniente de Costa Rica, y David Sánchez Project, de jazz latino y originaria de Puerto Rico y Estados Unidos.

El costo de entrada por cada uno de estos días será de 150 pesos, aunque para estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial, de 100 pesos.