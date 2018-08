Internas del Cereso femenil de Cieneguillas disfrutaron de una presentación de danza

El patio principal fue el escenario ideal para que la compañía de danza de Querétaro mostrara la riqueza dancística de sus regiones fotos: andrés sánchez

El sol ardiente del mediodía irradiaba sobre las paredes de concreto del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de Cieneguillas; mientras tanto, en el interior del complejo carcelario, Liz “N” sale al patio principal, con una gran sonrisa y en compañía de sus amigas, a disfrutar de una tarde que le permitirá añorar sus días de libertad.

La internas disfrutaron de la presentación del grupo de danza folclórica del estado de Querétaro, evento que forma parte de la agenda de la 22 edición del Festival Zacatecas del Folclor Internacional 2018, Gustavo Vaquera Contreras.

El patio principal fue el escenario ideal para que la compañía de danza de Querétaro, mostrara la riqueza dancística de sus regiones. Al ser de los estados del país que pertenece a la vasta región de La Huasteca, muestra fuerte influencia en su música y sus danzas.

Las internas se encargaron de recibir a sus visitas, que son familiares que les llevan alimentos. Cada familia buscó un lugar en donde acomodar lo que prepararon para sus parientes y se prepararon para disfrutar la función compartiendo el pan y la sal.

“Es una ocasión que me llena de felicidad porque permite que de cierta forma salga de la cárcel y del encierro al menos por un momento, nos distrae”, expresó Liz, originaria de Honduras, quien lleva cinco años y tres meses en prisión.

Para Liz fue un placer escuchar música en vivo, por parte del trío huasteco, quien es, por tradición, el conjunto que interpreta este género y su instrumentación incluye un violín, una guitarra y la jarana huasteca. Aunque Liz opina que antes de cada interpretación se les debería explicar la razón o el motivo de la danza, pues supone que deben ser ceremonias religiosas por los elementos que utilizan los bailarines.

“A mí me gusta el arte, soy muy curiosa, en los cinco años que llevo aquí he leído 48 libros, me gustan escritores como Jorge Bucay y Gabriel García Márquez. Siento que con los libros puedo oler el aroma de la calle, puedo imaginarme los paisajes, me siento libre, aunque mis compañeras me dicen que cuál libertad si estoy en una pinche cárcel”, dice la interna.

Aunque las internas estaban en grupos, este evento permitió que se percibiera una atmósfera de paz, donde se sintió la convivencia y el compañerismo entre las reclusas, ya que fue un momento en que todas se alejaron de la monotonía de su encierro.

Las internas disfrutaron del evento y de la interpretación dancística por espacio de hora y media y expresaron con agrado la iniciativa de que se les lleve eventos de talla internacional hasta el penal. De igual manera, esta actividad se desarrolló en el Cereso varonil, donde se presentó la agrupación de Tamaulipas.

Sin embargo, después de disfrutar esta función, es hora de volver a la realidad. Con los artistas que salen de la cárcel también se va esa pequeña “dosis de libertad” que han añorado las presas durante todo el año.

Eso sí, quedan las ganas de seguir trabajando para poder progresar personalmente una vez sean ellas las que estén afuera. “Cuando salga quiero seguir leyendo, para trabajar y salir adelante; extraño a mi familia, pero sé que pronto los volveré a ver”, finalizó Liz.