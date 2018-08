Logran mejorar la calidad de vida de 23 pacientes a través de ocho donaciones

Instalaciones del Hospital General de Fresnillo FOTOS: SUSANA ZACARÍAS

Buscará hospital de Fresnillo que médicos efectúen trasplantes de riñón y córneas

Necesario, médicos especialistas que apoyen el programa: Marcela Ramírez Pacheco

Desde que el Hospital General Fresnillo retomó la licencia médica para la procuración de órganos, se ha logrado mejorar la calidad de vida de 23 pacientes a través de ocho donaciones multi orgánicas, sin embargo, buscarán que médicos especialistas puedan efectuar cirugías de trasplantes de riñón y córneas.

Pese a que la licencia que tiene el hospital José Haro Ávila solamente es bajo la modalidad de procuración de órganos y tejido, se puede evolucionar para que el nosocomio pueda efectuar trasplantes, para ello se necesitaría localizar a médicos especialistas que apoyen al programa.

Sin embargo, una de las problemáticas a nivel nacional es la falta de galenos especialistas para efectuar los trasplantes de órganos; son escasos los médicos que se comprometen con el programa debido a que se trabaja bajo esquemas que abarcan las 24 horas del día y la remuneración económica es la misma o inferior a otras especialidades.

En cuestión de infraestructura, el inmueble cuenta con los requerimientos básicos para iniciar; otro de los alicientes es el subsidio que se tiene bajo el sistema de Seguro Popular, a excepción de riñón, se cubre 100 por ciento el costo de las consultas previas, la cirugía y la evolución del trasplante.

“El hospital de Fresnillo puede contar con una licencia de trasplante de riñón o córnea que es su demanda, no es difícil, es solamente que se tenga ese apoyo a nivel estatal y se encuentren a los médicos comprometidos con el programa de donación”, anunció Marcela Ramírez Pacheco, coordinadora hospitalaria de Donación y Trasplantes del Hospital General de Zacatecas.

El envío

La funcionaria justificó el porqué los órganos procurados tienen que ser enviados a otros estados de la República en lugar de que beneficien a la lista de espera de pacientes de la entidad, pues informó que no solamente Zacatecas o Fresnillo envía órganos sino también lo hacen otros hospitales del país para seguir el modelo de referencia.

Especificó que los últimos órganos procurados en Fresnillo no se aprovecharon en la entidad y tuvieron que ser enviados a San Luis Potosí debido a la complejidad que implica hacer un trasplante en particular con los receptores que en la gran mayoría de los casos no se encuentran en condiciones de ser trasplantados.

En Fresnillo no se puede abrir un programa para la procuración de corazón porque el municipio no es factible, aunque la lista nacional de espera indica que son alrededor de 40 pacientes en espera de un donador, de los cuales ninguno es originario de Zacatecas, por ello se tiene que considerar que exista la demanda.

Pero en caso de detectar un paciente que requiere trasplante de corazón, no sería factible abrir un programa para esa única necesidad, lo que se puede hacer es referirlo a un hospital de la Secretaría de Salud que cuente con este programa e ingrese a lista de espera para recibir la donación.

El Mineral tiene condiciones para abrir un programa para la procuración de riñón y córnea, porque su demanda es suficiente y justifica el hecho de que se abra tal y como se encuentra en el Hospital General de Zacatecas. Para tener una unidad de trasplante, es necesario tener un equipo de aproximadamente 20 profesionistas de la salud, otro de los factores que influye es la demanda de órganos que se requiere.

Historias

De febrero a la fecha, el nosocomio ha llevado a cabo ocho procuraciones multi orgánicas, sus donadores han sido pacientes que presentaron diagnóstico de muerte cerebral o paro cardio respiratorio y cumplieron con el requisito fundamental, el aval de sus familiares para autorizar la donación de órganos.

De estas ocho donaciones, se procuraron un hígado, ocho riñones, 14 córneas y diverso tejido musculo esquelético; pero los órganos a excepción del tejido músculo esquelético han sido trasladados a otros estados de país para pacientes que se encuentran en lista de espera para mejorar su calidad de vida.

El hospital retomó su licencia médica para la procuración de órganos a partir de febrero de este año, dentro de ese mes se logró concretar dos donaciones; para el mes de mazo la cifra fue igual de dos donaciones; en mayo sólo se concretó una donación al igual que en junio, pero en el pasado mes de julio se tuvieron dos donaciones casi simultáneamente.

Las últimas dos donaciones multi orgánicas que se registraron en el hospital fueron en un lapso menor de 48 horas, la primera se trató de un masculino de 34 años de edad con diagnóstico de muerte encefálica de quien se pudo procurar el hígado y sus dos riñones, el primer órgano fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Ciudad de México y ambos riñones al Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, de San Luis Potosí.

La segunda donación fue de una femenina de 40 años de edad originaria de una comunidad de este municipio, también presentó diagnóstico de muerte encefálica y de quien se procuró ambos riñones, córneas y tejido músculo esquelético; los órganos a excepción del tejido fueron enviados a San Luis Potosí.

En la totalidad de los casos donde se procura la donación del tejido músculo esquelético, eéte se envía a la Ciudad de México para ser procesado y es utilizado para beneficio de los pacientes del Hospital General. Una sola donación puede llegar a beneficiar a más de 50 personas e incluso si ya no se efectuaran más donaciones del tejido, el nosocomio de Fresnillo cuenta con la reserva suficiente para cubrir la demanda de lo que resta del año.

Para trasplantes de córneas, Fresnillo refiere a sus pacientes que requieren ese órgano al regional de Zacatecas donde a la fecha se han realizado procesos quirúrgicos a 22 personas; se procura que estos órganos sí sean para la lista de espera de la entidad.

“El hecho de que se presentaran estas donaciones en Fresnillo, nos está colocando en un lugar donde es importante decirlo porque anteriormente Zacatecas ocupaba el lugar número 29 en cuanto a donación y ahora las estadísticas de fin de semestre se ha posicionado en el sitio número 15”, resaltó Ramírez Pacheco.

Agregó que de nada sirven las cifras y el apertura los programas de procuración de órganos si no se tiene la materia prima o la cultura de la donación, no están a favor de la muerte pero sí en que las personas que mueren se conviertan en donadores e incluso recalcó que las personas que mueren de manera violenta también pueden convertirse en donadores.