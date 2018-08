De derecha pasando por el centro hasta llegar a la izquierda

Se acabó el mes de julio y llega como cada año el mes de agosto, que nos recuerda que el año ya entro en fase terminal.

Igual de terminal como la fase que atraviesa nuestra sociedad actual.

En días pasados vivimos sucesos tan fuera de un desarrollo sano, que parecería que cualquier película de terror, horror, suspenso, drama y desesperación son una comedia a comparación de lo que en esta función que se llama VIDA nos toca ver, sentir o en una de estas hasta vivir. Cada momento que circulamos por este mundo que ahora si lo podemos llamar CRUEL.

Entre azul y buenas noches se han ido difuminando las noticias políticas.

Por uno momento escapemos de la “realidad” que nos tiene atrapados y pongamos atención en lo que a partir de diciembre podrá encarcelarnos o liberarnos de todo este desorden social y económico.

Solo hay de dos sopas “flotamos” o nos “hundimos”

En las pasadas semanas, días y horas han salido al destape los que probablemente sean los jefazos a partir del primero de diciembre del 2018 en el gobierno de los mexicanos que tendrá como jefe máximo Andrés Manuel López Obrador.

Todos con una cola que les pisen.

Debemos dejar muy en claro que si durante 89 años no hicimos nada y cuando dijimos algo nos callaron y en una de esas hasta nos “mataron” ahora es cuando debemos dejar atrás todo lo vivido seguir adelante mas no OLVIDARLO.

La condena del mexicano siempre ha sido la AMNESIA POLÍTICA.

Esa amnesia que te ataca justo en el preciso momento en donde debes tener la lucidez mental de un niño de 10 años.

Hemos pasado por tantos errores y horrores que a veces nos cuesta asimilar uno nuevo y solo nos ha tocado decir.

“ya que ching…dos”

Hoy en el umbral de un nuevo comportamiento político nacional donde salen a relucir escoltas de la vieja guardia, que entrarán en funciones en este “nuevo” gobierno, claro que nos debe dejar un razonamiento lógico.

“Todos merecemos una segunda oportunidad”

Aunque debemos dejar claro que las segundas oportunidades no son para todos y menos gratis. Sin antes “pagar” los horrores que nos hicieron vivir.

En lo personal durante 30 años he escuchado un nombre que siempre está presente en la política en todos los niveles y en los niveles más altos de la esfera política nacional, el de Manuel Bartlett.

El político mexicano ex Gobernador, ex Senador, ex Secretario de Gobernación, ex “compa” del jefe máximo de la mafia del poder. Que según AMLO es CSG.

Y claro también ex PRIISTA.

Ni más ni menos, más claro ni el agua.

Se me hace un arriesgue total o quizá eso lo juzgamos nosotros, tener una visión compartida y hasta cierto punto buscar la integración en un mismo equipo de trabajo al que “tapo” la caída del sistema del 88 y a quien le afecto.

Sería tan extremo como si de aun vivir, tener a Porfirio Díaz y Francisco I. Madero trabajando juntos por el bienestar nacional.

De locos ¿Verdad? Sin embargo. El que no se arriesga, jamás ganara.

El asunto es que NOSOTROS no perdamos.

Algo así es lo que nos plantea AMLO.

Y no solamente con Bartlett sino con casi todos, podemos decir a los 500 vientos que nos guste o no. Esto es POLÍTICA.

Una vez entendido eso de que así es la política, todos los ciudadanos intervinientes en el desarrollo democrático de nuestra Colonia, Ciudad, Distrito, Estado y País debemos entrar en la fase de GENERAR un concepto único.

Progreso Nacional.

La contienda electoral ya termino hace 1 mes y 1 día y ya debemos dejar a un lado el pleito, el encono, la malicia, el ataque y demás actitudes que repriman el progreso nacional y trabajemos por el bienestar de todos, dejando muy en claro que el dejar a un lado las corrientes ideológicas y políticas no significa que por analogíaolvidaremos lo pasado y lo vivido, eso JAMÁS.

Porque dicen los que saben y si no saben se lo inventan.

Pueblo que olvida su historia, está condenado a repetirla.

Debo confesar que lo poco que tengo de conocimiento de política y de ordenes políticos y gubernamentales solo he asimilado que no existe ni la izquierda, centro, derecha, centro derecha o ultra derecha, solo existe.

Partido en el poder y oposición.

Y en la oposición entran todos, y hablo de todos, políticos que serán segunda fuerza, tercera o cuarta fuerza en los congresos locales y el federal, de igual manera los regidores en los cabildos y claro están incluidos los ciudadanos que ejercieron el derecho en favor del candidato perdedor y tanto a ellos como a los que votaron por el partido que gobernara, corresponde vigilar el sano comportamiento del aparato gubernamental y de ser posible reclamar el incumplimiento de un programa nacional o de un proyecto de nación.

Al final de cuentas TODOS SOMOS MEXICANOS.

Consejo recomendación: No olvides por quien votaste, reclama, grita y exige el bienestar social que te prometieron. Pedir jamás porque no están ellos para “ayudarte”, están para CUMPLIRTE.

Al final de cuentas ellos son nuestros “empleados”.

Sabíasque: La suma de los pequeños esfuerzos nos darán grandes resultados. Quieres sumarle al progreso nacional, infórmate y propón mejoras en tu Municipio, Distrito, Estado y País. Quieres restar, solo quéjate.

¡Ánimas!

