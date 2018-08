Protocolo Alba se usó por primera vez en Zacatecas en caso de niña San Juana Romo

Se capacita al personal para que pueda implementarlo: Adriana Rivero

Es un mecanismo de búsqueda que debe activar a toda la sociedad, explica

El Protocolo Alba, un mecanismo de búsqueda inmediata que debe aplicarse en el caso de la denuncia de la no localización de niñas y mujeres, fue utilizado por primera vez en el estado de Zacatecas apenas para el caso de la niña San Juana Romo Navarro desaparecida el pasado 20 de julio; y no se inició para ubicar a Litzi Sarahí, joven madre de 16 años reportada como no localizada conjuntamente con su bebé a la Fiscalía General de Justicia del Estado por sus familiares la madrugada del domingo 29 de julio.

La secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza recordó que la aprobación del mecanismo Protocolo Alba se Publicó en el Periódico Oficial el pasado diciembre de 2017.

“No teníamos un Protocolo Alba en Zacatecas, y una vez que se implementa, que fue publicado en el Periódico Oficial, al menos desde las páginas oficiales se ha difundido y se está trabajando en la capacitación de todo el personal institucional para que pueda implementarlo”.

Admitió no obstante que sí falta difusión social de los mecanismos de búsqueda de personas en los que se inserta también la Alerta Amber, y que cabe referir, era también aplicable al caso de Litzi Sarahí y su bebé, pues se utiliza luego de las denuncias ante autoridades de no localización de niños y niñas.

Del Protocolo Alba dijo que sí se trata de un mecanismo de búsqueda exhaustivo que debe activar a toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación, y aseguró que se está trabajando para que se conozca socialmente, “para que incluso la ciudadanía sepa que una vez que se hace el reporte de una mujer o niña desaparecida la búsqueda de la misma tiene que ser de manera inmediata”.

“Entonces sí coincido en que hace falta mayor difusión de estos mecanismos, que sí tenemos en Zacatecas, que se están implementando, y que, bueno, tenemos que dar resultados”.

La funcionaria precisó también que el Gobierno del estado a través de la Coordinación General de Comunicación Social se comprometió a destinar el 7% de los recursos que dirige a medios de comunicación para campañas de prevención de las violencias de género, un compromiso suscrito el año 2017 al revisarse el informe que emitió el grupo multidisciplinario para analizar el tema de la emisión o no para algunos municipios de Zacatecas, de Alerta de género por violencia feminicida, pero, también informó, que todavía no se evalúa la relación entre inversión de recursos e impacto de las campañas porque no han terminado de difundirse todas las que están proyectadas por ley.

“Por ejemplo, la prevención del acoso callejero en el transporte público, sobre la prevención del embarazo en adolescentes, sobre la erradicación de estereotipos de género. Es decir, estamos en esta etapa de la implementación y para tener la evaluación y el impacto necesitamos que la mayoría de las campañas ya estén implementadas en su totalidad”.

Dijo que estas campañas para la prevención de la violencia de género comenzaron a difundirse en 2017, y que “el propio Gobierno del estado tiene que generar el mecanismo de evaluación” de las mismas, e incluso ya tiene previsto uno para saber qué impacto han tenido y si tienen que modificarse, “si tienen que reforzarse y en qué sentido y hacia que ámbito o materia en específico, tienen que dirigirse. Aún no se cuenta con esta evaluación”.

Otra vez sobre el Protocolo Alba refirió que luego de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado, tardó meses en su primera aplicación ocurrida a raíz del caso de la desaparición de la niña de nueve años San Juana Romo el pasado 20 de julio, “porque no estaba conformado el Comité de Acompañamiento” que se constituyó apenas en mayo.

“Y lo que sí puedo decir es que una vez que se activó este protocolo todas las instituciones que forman parte de este comité estuvieron en la búsqueda más de 60 horas, de la menor de edad”.

Esta entrevista a la funcionaria se realizó antes de que fuera difundido la noche del lunes públicamente y por particulares, el caso de la desaparición de la madre adolescente Litzi Sarahí y su bebé, quien posteriormente fue encontrada víctima de feminicidio en el municipio de Genaro Codina.

Ayer martes, en una comunicación efectuada por la mañana con Adriana Rivero Garza a través de WhatsApp y todavía antes de que la Fiscalía General de Justicia del Estado informara de la localización de cuerpo de la menor de edad y del bebé, este último, en el vecino estado de Aguascalientes, su presunción respecto de que no se hubiera activado el Protocolo Alba fue que ya que se conforma de tres fases, y en la segunda que sigue a las primeras investigaciones de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a cargo de Berenice Vázquez, misma en la que debe intervenir si es que no encontró indicios para la localización de la persona, el Comité de Acompañamiento, era que no se había iniciado esta segunda fase “por su posible localización”.

A la pregunta de cuánto tiempo debe pasar para que hecha la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado –en este caso ocurrida el domingo 29 de julio en la madrugada-, para que la institución inicie la fase dos del Protocolo Alba en la que interviene el Comité de Acompañamiento conformado según precisó “por instituciones públicas y privadas, como CEAVZ, Semujer, Centro de Justicia para las Mujeres, Bomberos, PGR, hospitales, Central Camionera, Banevim –Banco Estatal de Datos sobre la Violencia contra las Mujeres-, etc.” es que no hay términos específicos de tiempo entre la primera y la segunda fase, última que dijo, ya implica que estas “instituciones se activan de inmediato, con obligación de reportar cada 12 hrs., una vez que la Fiscalía notifica”.

Detalló que en el caso de la niña San Juana el primer reporte en la aplicación del Protocolo Alba se hizo las 19 horas del viernes 20 de julio, “y a primeras horas del sábado ya se había activado la fase dos”.

A las diez de la mañana su expresión fue, “quiero entender que la Fiscalía tiene elementos de localización de ambos, del bebé y de la joven. Eso es lo importante”, pero más tarde, a las 11:21 am, agregó luego que se había empezado a difundir la noticia del hallazgo de un cuerpo que podría corresponder al de Litzi Sarahí. “No lo ha confirmado la Fiscalía. En caso de ser el cuerpo de la menor de edad, entonces NO activó el Protocolo”.