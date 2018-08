Ni Alerta Amber ni Protocolo Alba se activaron en el caso de Litzi Sarahí

El fiscal General de Justicia, Francisco Murillo Ruiseco foto: la jornada zacatecas

Fiscal General de Justicia reconoció que decidieron no solicitar los mecanismos

Justifican que no había los elementos para determinar si en ese momento había riesgo

Ni Alerta Amber ni Protocolo Alba. Ninguno de los dos mecanismos nacionales de búsqueda de menores, mujeres y niñas no localizadas fue activado en el caso de la desaparición de la joven Litzi Sarahí y su bebé el pasado sábado en la capital de Zacatecas.

El fiscal General de Justicia Francisco Murillo Ruiseco reconoció que decidieron no solicitar a la Federación la Alerta Amber debido a que, en el momento en el que se interpuso la denuncia, “no había las condiciones para hacerlo”.

Dijo que este esquema de “búsqueda masiva” debe cumplir ciertas características pero no se emite en todos los casos.

Precisamente uno de los criterios que se enumera en el protocolo de la alerta para poder emitirla es el de advertir que la persona no localizada está en riesgo de sufrir algún delito en su contra.

Al respecto, el fiscal señaló que “no teníamos un parámetro efectivo para poder determinar si se trataba o no de un riesgo en ese momento”.

Aunque reconoció que un indicador de riesgo podría ser la información que circuló en redes sociales acerca de que la menor había sido citada por unas personas para entregarles ropa para el bebé y posteriormente se la llevaron en un vehículo, insistió en que no se tenían datos para concluir que existían estos riesgos y por tanto solicitar la emisión de la alerta.

Consideró, en ese tenor, que no se falló al no solicitarla porque “nosotros, por las características del hecho, lo analizamos y determinamos que en ese momento no había las condiciones para hacerlo”.

Por otro lado, el Protocolo Alba es un mecanismo específicamente destinado a la búsqueda de mujeres y niñas no localizadas.

En las bases del esquema de actuación se especifica que su activación debe ser inmediata, por lo que no se precisan los criterios establecidos en la Alerta Amber. Sin embargo, en este caso, la fiscalía tampoco puso en marcha el protocolo referido.

El fiscal admitió que esto debe ser “inmediato y no lo iniciamos de esa manera. Habría que revisar las primeras actuaciones. Tendríamos que analizar las primeras acciones de investigacion que hicimos para ver si cumpen o no con los requisitos del protocolo y si lo pudimos haber hecho o no en ese momento”.

Pese a no haber activado ninguno de estos sistemas de búsqueda de personas no localizadas, en concreto de menores,mujeres y niñas, el fiscal aseguró que no hubo omisión alguna por parte de la fiscalía.

Murillo Ruiseco fue cuestionado también acerca de la pertinencia de que se declare ya la alerta de violencia de género en Zacatecas, un trámite que se encuentra en proceso en la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, señaló que no es un tema que le corresponda sólo a la fiscalía, sino que hay otras instituciones del estado involucradas. No obstante, expuso que sí “es necesario generar una política pública, efectivamente, para evitar que este tipo de violencia llegue a la mujer”.

En este sentido, apuntó que sí hay que “reconocer que necesita determinarse ya una política muy clara para evitar que el tema de los feminicidios siga presente en el estado”. Insistió que deben reforzarse las acciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.