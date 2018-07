Lugar donde fue asesinada San Juana, “hecho a modo para cometer una fechoría”: subprocurador

Colonia Gavilanes, sitio donde fue localizado el cuerpo de la niña San Juana foto: andrés sánchez

“La prevención situacional es sólo uno de los cuatro ámbitos de la prevención del delito”

Considera que hay un desconocimiento de las propias autoridades sobre el tema y que, por ello, “es necesario trabajar más en este sentido”

Un lugar “hecho a modo para cometer una fechoría”. Con esta frase describió el subprocurador de Investigaciones y Procedimientos Penales, Jesús Manuel Valerio Pérez, el lugar en el que fue asesinada San Juana, de tan sólo 9 años, y donde fue localizado su cuerpo tres días después.

Esta declaración evidencia que existen espacios propicios para cometer delitos y crímenes; espacios que no han sido tomados en cuenta por las autoridades para intervenirlos, mejorarlos y tratar de evitar, así, los llamados delitos de oportunidad; espacios que no han sido incluidos en una estrategia de prevención situacional.

Ésta, la prevención situacional, es sólo uno de los cuatro ámbitos de la prevención del delito y se refiere a lo que planteó un criminólogo británico: un entorno “urbanamente vulnerable”, una víctima en ese contexto y un victimario dispuesto a cometer un delito o crimen conforman un “círculo oportuno” para delinquir.

Así lo explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Armando Neri, quien dijo que el planear y mejorar los espacios urbanos con un enfoque de seguridad y, sobre todo, preventivo es fundamental.

No obstante, advirtió que hay un desconocimiento de las propias autoridades sobre el tema y que, por ello, “es necesario (trabajar) más en este sentido”.

“Es un tema que va caminando poquito a poquito”, dijo el funcionario, quien resaltó que, aunque es necesaria la intervención de espacios públicos para crear un entorno sano donde los ciudadanos puedan convivir, el objetivo debe ser el de elevar el tema de la prevención al nivel de una política pública de urbanismo.

Resaltó que los municipios tienen “mucho que ver” en esta materia, pues el adecuar las zonas públicas pasa por la instalación de luminarias para que hayan alumbrado eficiente, la recuperación o creación de parques, áreas verdes y centros comunitarios, entre otros.

En este sentido, apuntó que varía “la intensidad de respuesta” de los ayuntamientos. Puso el ejemplo de Fresnillo, donde hubo “muy buena apertura” para trabajar con este enfoque, mientras que en Guadalupe reconoció que “ha sido un poco más complejo por la densidad territorial”.

Desde la colocación de luminarias en un punto sensible que esté provocando percepción de inseguridad o incluso la comisión de delitos en una colonia hasta pintar las fachadas de los edificios para que las calles se vean “bonitas”. Todo, puntualizó el funcionario, abona a mejorar la seguridad y, principalmente, la prevención de la violencia.

No obstante, Armando Neri destacó que modificar el espacio público no tendría sentido si no se involucra a la comunidad, fomentando la cohesión social y la participación ciudadana.

“De nada nos sirve arreglarle a la gente las calles en un entorno comunitario si no los incluimos en el proceso de diagnóstico, diseño e implementación de un proyecto porque tenemos que acudir a la sabiduría del experto” y son los propios vecinos los que mejor pueden identificar las áreas de su colonia que generan inseguridad.

De cara al futuro, y con el cambio de administraciones municipales y también del gobierno de, expuso que ayudará en este tema el hecho de que eres el titular de Sedatu que está proponiendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sea “un urbanista que tiene esta visión de construir el espacio público con perspectiva de prevención”.