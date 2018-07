El 2017 es considerado el más violento en la historia del estado, ya que se registraron un total de 727 homicidios en el territorio zacatecano Foto: La Jornada Zacatecas

La efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión es de 54.5%

La posibilidad de denuncia y esclarecimiento de los delitos en la entidad es apenas de 1.79%

Son cifras del Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por la organización Impunidad Cero

El Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018, elaborado por la organización Impunidad Cero, arrojó que la impunidad en casos de homicidio doloso en Zacatecas es de 84.13 por ciento, la efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión es de 54.5 por ciento y la posibilidad de denuncia y esclarecimiento de los delitos en Zacatecas es apenas de 1.79 por ciento.

En lo que respecta a cifras de impunidad, Oaxaca aparece con el más alto indicador con 97 por ciento, seguido por Guerrero con 96.7 por ciento; Morelos que se ubica en tercero con 94 por ciento; Tamaulipas con 90.9 por ciento; Baja California Sur y Baja California 90.1 por ciento y 89.6 por ciento, respectivamente.

Cabe señalar que México se ubica como uno de los países con mayor impunidad para el homicidio intencional, solamente después de Guatemala, Panamá, Honduras y Sudáfrica. De igual forma que la incidencia de delitos violentos, la mayor impunidad se da entre los países latinoamericanos. Los países con mayor desarrollo presentan tasas menores a 30 por ciento de impunidad.

Otro indicador que revela el estudio de Guillermo Zepeda Lecuona, divulgado por Impunidad Cero, es que en Zacatecas solamente el 12.7 por ciento de las personas mayores de edad ha manifestado tener “mucha” confianza en el Ministerio Público y la Procuraduría General de Justicia (en este caso, Fiscalía).

Respecto a la posibilidad de denuncia y esclarecimiento de los delitos, el análisis expone que en México sólo se denunció y se inició una investigación en 6.4 por ciento de los delitos cometidos y de éstos sólo 18 por ciento se resolvieron efectivamente, lo que significa que la probabilidad promedio de que en México un delito se denuncie y se resuelva es en promedio de 1.14 por ciento.

En la medida en que mejore la efectividad de las investigaciones, la percepción ciudadana y la motivación a denunciar se incrementarán; las políticas de investigación criminal y persecución del delito deben ir encaminadas a lograr este ciclo virtuoso. Por ejemplo, en Chile se reportan en promedio 42 por ciento de los delitos cometidos. Esta disposición corresponde a un buen sistema de atención a víctimas y tasas de solución de investigaciones superiores a 70 por ciento, además de mayor efectividad en la resolución de investigaciones.

Por el contrario, la probabilidad de que un delito sea denunciado y esclarecido en México es de 1.14 por ciento. Es decir, “el cuello de botella del sistema de justicia penal, el corazón de la impunidad y de la escasa capacidad de disuasión penal del Estado, está en el ámbito de la procuración de justicia”.

Por otra parte, Impunidad Cero explica que la facultad de abstenerse de investigar es una modalidad de desestimación que permite al ministerio público no iniciar una investigación criminal si, tras analizar los hechos denunciados, determina que no son “constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado”. Esta decisión será siempre fundada y motivada y puede ser impugnada.

La facultad de no investigar se utiliza en apenas 0.8 por ciento de los casos nacionales, pero es usado con mucha más intensidad en Zacatecas (11.6 por ciento), donde claramente se utiliza esta vía en lugar de declarar el no ejercicio de la acción penal, el cual apenas aplica a 1.1 por ciento de los casos. También lo utiliza con intensidad Coahuila con 4.6 por ciento, además de 15.8 por ciento de no ejercicio de la acción penal.

Con base en los indicadores de estructura, operación y resultados, Zacatecas se colocó entonces en el sitio 10 del Índice estatal de desempeño de la procuraduría o fiscalía, ello con un 56.08.

Chihuahua encabeza la lista con 74.37. Nayarit, antes segundo lugar, cayó 11 lugares, principalmente por su descenso en los indicadores de efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión, política criminal y, en menor medida, por menor efectividad en investigación y confianza, en los que el año anterior fue uno de los más altos.

El estado que más cayó en el índice 2018 fue Baja California, ya que pasó del quinto al lugar 21 en virtud de los bajos indicadores en los ponderadores de política criminal (el incremento en la impunidad de homicidio) y la pérdida de puntos en el cumplimiento de órdenes de aprehensión (que encabezó el año pasado), así como por la baja proporción de ciudadanos que confían mucho en el Ministerio Público local. La Ciudad de México bajó en la efectividad en la investigación y aumentó en la mala percepción de confianza y el tiempo de espera para denunciar. Esta entidad y Tamaulipas perdieron muchas posiciones, ya que ambas presentaron un incremento en la impunidad para el delito de homicidio.

La conclusión del índice es que, “en el ejercicio de la democracia es esencial acompañar la reflexión cualitativa con datos que respalden y fortalezcan el análisis. En ese contexto, este tipo de índices ayudan a llevar un registro más certero de los logros de cada gobierno local y a identificar áreas de oportunidad que cada estado tiene en materia de procuración de justicia. Los indicadores son objetivos y permiten dar seguimiento y plantearse metas”.

De igual forma, señala que se busca documentar y ofrecer buenas prácticas consolidadas en las entidades que muestran liderazgo en diversos ámbitos de la procuración de justicia, con lo que los observatorios ciudadanos, así como las autoridades, pueden establecer equipos de trabajo para la mejora continua.