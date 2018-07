Crece protesta en el país contra decretos sobre reservas de agua

“Ahí en Azcapotzalco hay plazas comerciales que tienen agua, las empresas Bimbo, Pepsico y la Arena Ciudad de México tienen agua, y nosotros no”, dijeron los inconformes frente a las oficinas de Conagua. Foto La Jornada

Ciudad de México. En el contexto de la Segunda Jornada Nacional de Acciones por el Agua, encabezada por la agrupación Agua para Todos, ayer se realizaron protestas frente a las oficinas de la Comisión Nacional (Conagua) en diversas partes del país para exponer los “abusos y negligencia en el manejo del líquido”; en Ciudad de México los inconformes denunciaron falta de suministro en sus colonias.

Frente a las instalaciones de la Conagua situadas al sur de Ciudad de México, un grupo de vecinos de diversas colonias de Azcapotzalco precisaron que el líquido les llega por tandeo.

Sobre los 10 decretos de reservas de agua emitidos el 5 de junio pasado por el gobierno federal, dijo que nos preocupan, porque da la impresión de que la tendencia es privatizar el agua. Si esto se concreta va a ser más complicado para las zonas populares pagar el servicio y señaló que el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador deberá revisar esos decretos, que se consulte con especialistas y se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, y se llegue a la mejor solución .