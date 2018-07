Carta al gobernador Alejandro Tello

Guadalupe,Zac., a 25 julio de 2018

CP Alejandro Tello Cristerna

Gobernador Constitucional del

Estado de Zacatecas,

Presente.

Eventos atroces e inaceptables como el asesinato de San Juana se explican por una situación generalizada de múltiples violencias, no sólo las criminales, sino las violencias que sin ser delitos, se convierten (por acumulación) en generadoras de sujetos que son capaces de perder la humanidad. Los seres humanos, somos la única especie que puede dejar de ser lo que somos: se puede perder la humanidad, a la que le es inherente el sentido de pertenencia, de simpatía (sentir el dolor ajeno) y solidaridad. La plasticidad humana se debe a que somos excesivamente susceptibles al ambiente que nos rodea. Somos el mundo en que vivimos. Y ese ambiente o mundo, se compone de otras personas y la forma en que nos relacionamos con ellas: los valores que median esas relaciones y los resultados materiales de las mismas. Así las cosas, con la muerte de SanJuana, queda de manifiesto el ambiente enfermo en el que vivimos. Este es un gran problema social que ahora tenemos.

En ese contexto, el Estado tiene la misión de la conducción social. La mayor virtud de los gobiernos es su Capacidad Directiva de la sociedad. En ese sentido, su gobierno tiene la obligación de atender este enorme problema que arriba comento. En el argot de las políticas públicas, este problema es de Prevención de las Violencias. Y es una prevención de carácter social, no sólo institucional (otras leyes) o situacional (condiciones de hábitat). Se requiere mucha determinación y apertura a la participaciónciudadana. La sociedad no es la población, la sociedad se compone de conectividad y comunicaciones de diverso tipo: económico, educativo o festivo. La prevención social atiende la forma de construcción de todas esas conectividades.No se requieren más policías, ni más patrullas, ni más armamento. El sexenio de Calderón subió 500 por ciento el presupuesto en estos componentes sin resultado alguno. Y en el mismo sentido, el gobierno de Peña, el año antepasado puso en ceros el presupuesto en Prevención del Delito. Usted, creo yo, debe cambiar la mirada y ver la raíz del problema y enfrentarlo con toda determinación.

Hace meses, recibió la visita de académicos del PEIDA de la UAZ que le propusieron una estrategia de Ingeniería Social para usarla como programa de prevención social de las violencias. A la que se sumaron directivos de Economía, Psicología, Nutrición, etc., En justicia debo reconocer que Usted tuvo la sensibilidad de aceptar dicha propuesta de los universitarios. Sin embargo, hace 4 meses (si no equivoco las fechas) debió haberse firmado el convenio para iniciar el trabajo en campo, y no se ha hecho por motivos de trámites absurdos (la revisión del convenio en las áreas jurídicas). Me quejo de la lentitud del aparato burocrático de su gobierno. Reconozco (por que lo vi) que el personal de la Subsecretaria de Prevención del Delito ha tenido mucho interés en implementar el modelo, pero otras áreas de su gobierno se han convertido en obstáculos para que las acciones comiencen; y urge actuar. ¿No tiene prisa? ¿No tiene urgencia? ¿No está lleno de angustia?

A la fecha, los universitarios juntaron las primeras 20 Brigadas de Activación Social (BAS). Y se vio en ese proceso que las instituciones y la sociedad civil organizada tiene disposición y ganas de participar. Además, el problema es tan grande que sólo con la unidad de todos los actores (de todos tipos y colores) podremos enfrentarlo con éxito. Es un problema muy complejo y por ello urge actuar YA. Se habló con los presidentes municipales (salientes y electos), iglesias, organizaciones de jóvenes, escuelas universitarias y no-universitarias, etcétera, y vemos la potencia social suficiente para emprender la estrategia y tener éxito en ella. Esto no es asunto de colores partidarios, es de emergencia humana de todos.

Por ello, le propongo dos cosas:

(a) que el monto que era destinado a las llamadas Herramientas Legislativas (72 millones al año) se destinen íntegros a la E strategia de Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia para el estado de Zacatecas. Y,

(b) se firme el convenio con la UAZ la primera semana de agosto, para que el 15 de ese mismo mes las Brigadas inicien trabajo de campo. Actuar Ya.

En espera de su respuesta, me despido cordialmente.

MVZ Alma Gloria Dávila Luévano

Diputada Electa