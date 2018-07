Lo que faltaba, la vida normal, en Zacatecas, pareciera alterarse como si se quisiera “sembrar” escollos de inquietud en el poco tiempo que falta para que Enrique Peña Nieto, el actual Presidente, deje la Presidencia de la República y la asuma el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador. El relevo presidencial, imagino, es un tiempo de inquietud para ambos: el Presidente saliente, que termina y sale de la Presidencia y el Entrante, que inicia a entrar en funciones de Presidente, durante el próximo sexenio. Esto que sucede con máximos cuidados en las altas esferas del Poder, se vive de distinta manera en el resto de la República, pues cada uno de los diferentes Estados que la integran, también tienen y viven sus procesos propios sociales, económicos, culturales y políticos. Como sea, en toda la República se viven en condiciones diversas y específicas, acordes a la dinámica y al sentido que le imprime su propia población. Sin embargo, en lo general, no hay la paz suficiente como para vivir con tranquilidad humana, ciudadana, cultural, porque un día sí y otro también, las fuerzas de seguridad pública no alcanzan a prevenir ni a combatir delitos que, un día sí y otro también, de pronto se cometen y a veces, sin saber, de bien a bien, si serán o no sancionados sus actores, con el correspondiente castigo.

Hay noticias iniciáticas tan tremendas como la siguiente: La niña San Juana Romo Navarro sigue sin ser localizada y las autoridades no tienen pistas que guíen a su paradero. Ésta es la séptima Alerta Amber que se emite en el estado en 2018, año en que se multiplicaron los reportes de desaparición de menores.

Este fin de semana, en redes sociales circularon al menos cuatro denuncias sobre extravío de niños y adolescentes, aunque fuentes oficiales aclararon que sólo existe denuncia formal del caso Romo Navarro.

Este fin de semana, en redes sociales circularon al menos cuatro denuncias sobre extravío de niños y adolescentes, aunque fuentes oficiales aclararon que sólo existe denuncia formal del caso Romo Navarro.

Por supuesto, el diario consultado también reporta: El caso de San Juana ocurrió en la misma semana en la que hubo conmoción a nivel nacional por el robo y asesinato de tres niñas, de entre siete y nueve años, en Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León. Conclusión provisional: algo malo, muy malo, ¿pasa en la República?

El por qué y el para qué, habría que preguntarlo a los actores y escuchar y pensar en sus respuestas. Por lo pronto, algo muy malo ha estado sucediendo en México como para que no nos ocurra algo mejor y es el momento de imaginar, si acaso, el Presidente saliente sigue pendiente de lo pasa a los mexicanos o si ya no siente que debe hacerlo, ni tiene interés. El otro lado de esto es desatar al imaginario y pensar si el terror que eso causa no es una manera de poner “piedrecitas” en el camino a Los Pinos al cada día más inminente arribo del ahorita Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador.

Como sea, lo cierto: la información de las personas que han sufrido o presenciado el robo de infantes está a la mano para quien quiera leerla y preocuparse en algún sentido para pedir que la justicia actúe con efectividad y firmeza y encuentre y castigue a los culpables.

