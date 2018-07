Equipo de AMLO abre “ventana de oportunidad” en TLCAN: Guajardo

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante los trabajos de la Cumbre de la AP. Foto @A_delPacifico

Puerto Vallarta, Jal. Al inaugurar el Quinto Encuentro Empresarial, como parte de la 13 Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) que se lleva a cabo en esta ciudad, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ponderó que la participación del equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre “una ventana de oportunidad” sobre el mismo.

Además, dijo, la asistencia a la Cumbre de la AP de Jesús Seade, próximo jefe del equipo negociador de México en la renegociación, de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena y de Graciela Márquez próxima secretaria de Economía, manda una “señal importante” de México en el sentido de que, sin importar el cambio de gobierno, “en negociaciones comerciales internacionales y en orientación de rumbo, hay una constante donde la visión del Estado Mexicano prevalece” y el objetivo común es tener una América Latina “unida y fuerte”.

Incluso Guajardo planteó que “sería importante considerar” una “tregua” o “un alto a las hostilidades” entre México y Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, la cual se reiniciará el jueves próximo al reunirse en Washington con Roberto Lighthizer, representante comercial de ese país, un día después de que se entreviste con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Crysthia Freeland, en la Ciudad de México.

“Iremos a esta ronda claramente con una posición para definir. Como en todo, para que la paz llegue tiene que haber una tregua”, sostuvo el secretario, entrevistado tras inaugurar el foro.

Cuando se le cuestionó en qué consistiría dicha tregua, acotó: “siempre que uno va a ir intentar avanzar en una negociación es importante hacerlo en un ambiente de estabilidad y para que haya estabilidad pues tiene que haber un alto de hostilidades, pero no lo he propuesto ni lo he platicado pero sería un buen gesto que si vamos a sentarnos a renegociar sería importante considerar”.

La ventana de oportunidad con el equipo de transición

Guajardo aseveró que “claramente hay una ventana de oportunidad para poder aterrizar una serie de temas que están abiertos, que afortunadamente no son muchos pero son muy complejos. La ventana de oportunidad que se abre es que al estar representando el equipo de transición del virtual presidente electo, estamos enfrentando esto con una sola visión del Estado mexicano y en el frente estadunidense claramente tienen una preferencia, por lo cual se esperaron un par de meses”, comentó.

Si se llega a un acuerdo del TLCAN, entonces sería respaldado por el gobierno que termina, del presidente Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo sería procesado legislativamente por el gobierno que inicia, el de López Obrador, porque eso le da más credibilidad en lo negociado, señaló.

Aunque López Obrador no pudo asistir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico por no haber recibido aún la constancia que lo acreditará como presidente electo, en la inauguración del Quinto Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico estaban sentados en las primeras filas Jesús Seade y Yeidckol Polevnsky, a quienes Guajardo dio la bienvenida.Anunció que su sucesora en el cargo, Graciela Márquez, también participará en los trabajos de la cumbre.

“La presencia del doctor Jesús Seade y de la doctora Graciela Márquez en estas reuniones es significativo del interés que tiene el virtual presidente electo en la integración latinoamericana…No creo que estemos en un punto de diferencias o coincidencias, simple y sencillamente estamos pasando la estafeta de un gran instrumento que es la integración de la Alianza del Pacífico…Es un vínculo sobre una meta objetivo que siempre hemos escuchado a muchos integrantes del equipo de transición: tener una Latinoamérica unida y fuerte”, remarcó Guajardo en una entrevista posterior.

Todos, dijo, estamos interesados que en estas transiciones haya estabilidad, como ya ha ocurrido en otras ocasiones porque eso genera credibilidad en la importancia de Alianza del Pacífico, integrada desde 2011 por México, Perú, Chile y Colombia. La AP se suscribió en el gobierno del panista Felipe Calderón y se profundizó con su sucesor, el priísta Enrique Peña Nieto. Actualmente 3 de los 4 países que la integran, salvo Perú, tendrán cambio de gobierno.