Golpe político, multa del INE a Morena: AMLO

Andrés Manuel López Obrador se reincorporó ayer a las actividades en su casa de transición. Foto La Jornada

Ciudad de México. Tras anunciar que no participará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico, el próximo martes en Puerto Vallarta, porque aún no cuenta con la constancia que lo acredita como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador insistió en que la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena, debido a la operación del fideicomiso Por los demás, es un “golpe político”.

No voy a estar en Puerto Vallarta “porque se ha demorado lo de la entrega de la constancia que acredita que soy presidente electo. Y no puedo estar en un acto oficial si no lo soy”, señaló en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el retraso se debe a la impugnación de la elección presidencial que presentó el Partido Encuentro Social, uno de sus aliados en la contienda electoral, para tratar de salvar su registro. López Obrador indicó que el pasado día 3, cuando en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto lo invitó a participar, que lo hizo con mucho gusto, estaba pensando que ya para el martes iba yo a estar como presidente electo, pero todavía no lo soy, y no puedo asistir a un acto sin tener esa característica o ser ya legalmente presidente electo , resaltó. Encuentro con Freeland En cuanto a la reunión, el próximo miércoles, con Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, señaló que ese caso es una circunstancia distinta porque no será un encuentro de carácter oficial. Aquí (en su casa de transición) sí recibo porque es distinto , comentó. Bajo intensa lluvia, después de difundir un video en redes sociales para explicar la operación del fideicomiso creado para apoyar a damnificados del sismo de septiembre del año pasado, el tabasqueño manifestó en el patio de la casa de transición que la multa de 197 millones de pesos impuesta a Morena no tiene fundamento jurídico, pues el dinero que dieron a damnificados no provino de prerrogativas, sino de apoyos de militantes. En su caso, aportó 800 mil pesos (500 mil pesos de regalías de su más reciente libro y el resto provino del pago de una plática que dio a empresarios en Acapulco). Indicó que hay 50 cajas con todos los respaldos sobre los 2 mil 400 pesos entregados a cada damnificado y toda la información de Banca Afirme. Se hicieron auditorías a la cuenta y existen, además, todas las actas que firmaron diputados y senadores sobre sus aportaciones, haciéndose responsables de que si había una investigación ellos daban la cara… Eso no lo ha dado a conocer el INE. Actuaron de manera tendenciosa. O sea, es un golpe político, artero, algo que no se debe de hacer .

Agregó que los consejeros no hicieron la investigación como corresponde, y señaló que hay seis personas que reciben 500 mil (pesos) cada una, porque al mismo tiempo son las que van a entregar los recursos a los damnificados. Son los que sacan el dinero del banco, mediante un acta , dijo. Todo se aclarará Afirmó que al ser una multa draconiana no se quedará callado. “Que tampoco se ofendan porque contesto; dicen ‘Andrés Manuel es un autoritario’, piensan que me voy a quedar con un golpe, que me voy a quedar con una difamación, con una calumnia bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. No, vamos a aclarar todo, de manera respetuosa”. Habrá, sostuvo, un debate abierto . En redes sociales, el virtual presidente electo recordó que en Morena se acordó entregar 50 por ciento de las aportaciones que se hicieran a la campaña presidencial. Y hasta ahora, lo recaudado sumó 85 millones 359 mil 766 pesos con 17 centavos, y se han entregado 65 millones 491 mil 200 pesos a 27 mil 288 damnificados de más de 200 municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y estado de México. De manera que se tiene en caja 19 millones 868 mil 566.17 pesos que se donarán –una vez que logren que el INE libere los recursos– a 8 mil 279 damnificados para alcanzar un total de 35 mil 567 beneficiarios. Destacó que la meta es distribuir 103 millones de pesos, antes del 19 de septiembre, cuando se cumplirá un año del sismo. López Obrador aprovechó para pedir a militantes, simpatizantes y autoridades electas de Morena que continúen aportando recursos al fideicomiso, una vez que se descongele la cuenta . También, resaltó, nunca en nuestra historia pública, política hemos entregado despensas o migajas a cambio de votos. No somos iguales que otros… De modo que los del INE, los consejeros del INE se pasaron, se extralimitaron y vamos a acudir al tribunal electoral . Recordó que a los actuales consejeros del INE los nombraron PRI, PAN y PRD. Tienen ellos ese origen y, no lo olviden, el de fiscalización firmó en 2006 avalando el fraude electoral, el mismo que ahora emite esta recomendación de multa a Morena .