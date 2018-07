La Jiribilla 19/07/2018

UNO: “Abrumador respaldo a la reducción de privilegios”.

DOS: “Multas millonarias”.

TRES: “Altos o bajos salarios?”

COLOFÓN: “La fuman pero la restringen”.

UNO: “No más

¿Está de acuerdo en que ningún servidor público tenga un salario mayor al que recibirá el próximo presidente de México (AMLO)?

95% Sí. Es Justo

5% No. Aumentará la corrupción

Así quedaron las Multas del INE más lo que se acumule:

Por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley, al partido Morena le impusieron una multa de 197 millones de pesos.

Urge que los miembros de ese fideicomiso salgan y aclaren cada peso donado y entregado.

Desde la Secretaría de Hacienda del Estado y mediante un sistema de compensaciones, se realizaban descuentos a los trabajadores de Chihuahua sin su conocimiento por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos para ser entregados al PRI. Por este motivo el pleno del INE determinó sancionar al partido la falta, con el 250 por ciento del monto involucrado; es decir, 36 millones 544 mil 702 pesos.

Una chulada de César Duarte.

El INE determinó sancionar al PAN por tres aportaciones al entonces precandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, por un monto de 1.5 millones de pesos, los cuales fueron depositados por una persona moral a tres personas físicas quienes lo aportaron al partido. Así se configuró una aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. La sanción impuesta asciende al 200 por ciento del monto involucrado, es decir tres millones de pesos.

Eso sí, todos los partidos van a impugnar y será el Tribunal quien tenga la última palabra.

Como andan los salarios de los jefes en Zacatecas y como se verían afectados por la máxima de que nadie puede ganar más que el Presidente de la República.

$113,700 pesos gana el Presidente del TSJEZ, $108,000 pesos ganará AMLO como Presidente de la República; Alejandro Tello gana $102,600 pesos mensuales como gobernador de Zacatecas, le sigue Fabiola Torres con $100,000 pesos aproximadamente por ser la secretaria general de Gobierno; vienen los titulares de secretarías con $95,723 pesos mensuales y terminamos con un diputado local que anda en plan de $95,000 pesos.

COLOFÓN: “Mal vecino”

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles que no apoya la legalización de las drogas en ninguna parte del mundo, al referirse en específico a la propuesta del gabinete de Andrés Manuel López Obrador sobre eliminar la prohibición al uso lúdico de la mariguana en México.

Al ser cuestionada por la prensa sobre la polémica propuesta, impulsada por la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que no tenía un anuncio específico “de una política en ese frente”, pero advirtió que su país no apoya la legalización de ninguna droga en ninguna parte.

Anótenle otra cosa extraña de la administración Trump.

