Genera polémica reunión de gobernador con candidatos electos de Juntos Haremos Historia

Aspecto de la reunión entre el gobernador y políticos de la coalición Juntos Haremos Historia foto: la jornada zacatecas

Algunos rechazaron acudir al evento; señalaron que la convocatoria no fue clara

Se dejó al margen a los dirigentes locales de Morena: Gilberto del Real

“Lo primero que queremos privilegiar es el diálogo con madurez, civilidad y que lleve a acuerdos”: Alejandro Tello

La reunión que se llevó a cabo este lunes entre el gobernador Alejandro Tello Cristerna y diputados tanto federales como locales, alcaldes y senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia generó polémica al interior de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Algunos de los candidatos electos rechazaron acudir al evento, debido a que la convocatoria no se había hecho de manera clara, transparente ni a través de las vías institucionales del partido, además de que no existía una agenda clara de trabajo.

La primera en mostrar su inconformidad con el encuentro fue la senadora electa Soledad Luévano, quien a través de su cuenta de Facebook escribió un mensaje que comenzaba diciendo: “No voy con Tello porque nunca cumple”.

En el texto agregó que “no tiene caso hacer acuerdos que no se van a cumplir porque te yo nunca cumple sus compromisos” e hizo referencia a dos hechos que consideró incumplidos; el primero el de la devolución del impuesto de infraestructura y el segundo el compromiso que el gobernador hizo en campaña bajo el lema “si no cumplo, me voy”.

Inclusive, en un segundo mensaje, sostuvo que “nunca me ha gustado la simulación. (…) Discúlpenme por la franqueza, pero el cambio no se construye con simulaciones y tomarme la foto con Tello y hacer reuniones de cortesía no es parte de mi trabajo, los problemas de Zacatecas necesitan seriedad y por eso es necesario romper con la simulación”.

La diputada federal electa, Mirna Maldonado, también se expresó a través de las redes sociales en contra de la reunión. Dijo que “seré una interlocutora honesta y con voluntad de cooperación con el Gobierno del Estado y estar en disposición de colaborar en bien de Zacatecas pero sin buscar la foto ni besamanos”.

El integrante del comité directivo estatal de Morena, Gilberto del Real, igualmente utilizó Facebook para manifestarse en contra del encuentro, asegurando que se dejó al margen a los dirigentes del partido y que no había claridad sobre quién hizo la convocatoria.

Señaló que, mientras el proceso de entrega-recepción en los ayuntamientos está definido y debe darse entre las autoridades salientes y las entrantes, en el caso de diputados federales y locales y senadores hizo una pregunta.

“¿Quién convoca? ¿Bajo qué tema? si de intercambiar puntos de vista entre diferentes se trata, para discutir y en su caso acordar el mejor camino para Zacatecas, en este arranque de un gran proceso de Regeneración Nacional, ¿No debería ser una convocatoria entre el GOEDO (gobierno del estado) y los Institutos Políticos? ¿No debería incluir una agenda clara en interés del Estado?”, expuso.

Añadió que de no transparentarse los objetivos del encuentro “seguirá pareciendo un arreglo entre facciones que poco tendría que ver con el interés general y las dudas seguirán teniendo razón”.

Por su parte, el alcalde electo de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, quien sí estuvo en la reunión con el gobernador, aseguró que la convocatoria no vino de alguien en concreto, sino que fue un acuerdo tomado entre todos después del encuentro que tuvieron en la Ciudad de México. Además, en cuanto a la ausencia de la dirigencia estatal de Morena en la reunión, el alcalde electo enfatizó que “la invitación fue abierta”.

El fin de este encuentro dijo que fue presentar ante el mandatario estatal los 50 puntos anticorrupción y de austeridad que hizo públicos el presidente electo Andrés Manuel López Obrador; “el posicionamiento que queríamos dejar muy en claro es que el gobernador como representante del Gobierno estatal pudiera hacer propios los 50 puntos”, concluyó.

En la reunión con el mandatario estatal intervinieron Jesús Padilla por los diputados locales electos, Alfredo Femat por parte de los diputados federales que fueron elegidos en las urnas, José Narro por los senadores electos, así como Ulises Mejía como alcalde electo.

El gobernador Alejandro Tello habló para asegurar que la de ayer fue una “reunión de zacatecanos de buena fe. Lo primero que queremos privilegiar es el diálogo con madurez, civilidad y que lleve a acuerdos”.

Sostuvo que se acordó la realización de varias mesas de trabajo con los distintos representantes electos de diversos cargos para definir “agendas comunes y quede atrás el ustedes y nosotros”, además de que prevé como mandatario estatal reuniones de este tipo con los demás diputados y alcaldes de otros partidos políticos.