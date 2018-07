El Santo Oficio Uno

La exposición 'La antítesis del silencio', de Alejando Nava, permanecerá en exhibición, en el ex-templo de San Agustín, hasta el mes de septiembre. Lo invitamos a visitarla. Foto: Cortesía de Comunicación Social del IZC.

La Gualdra 347 / Río de palabras

Mientras tanto en el cielo las estrellas

se apagan una a una, lentamente,

como si alguien las estuviera soplando.

Clara Obligado

De atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, una vez, y otra más, y otra, y otra, luego de izquierda hacia la derecha, de derecha a izquierda, y luego otra vez, y luego girando, girando, pero sin mover los pies, los pies bien fijos en el piso. Anclados. Como un vaivén. Sin mover los brazos. Te tocaron con el dedo mugroso el corazón. Te ataron las manos y los pies con un mecate chamagoso como amarra a los cerdos. Te clavaron el cuerpo con agujas. No sabían que estabas cruzado. Bien cruzado. Escupieron tu imagen. No sabían nada de nada. Estaban endemoniados, encorajinados, aferrados, emperrados, con la bilis amargándoles la boca. Encaprichados. No sabían… no saben… y nunca lo sabrán, que estás cruzado… Te velaron… Te estrujaron el cuerpo con las manos mojadas de orines… Lo exprimieron… Una y otra vez… Confeccionaron un muñeco con la tela de una playera que robaron del tendedero de tu casa. Al mono le pusieron tu fotografía. Alza los brazos. Arriba, alto, bien alto. Y agita las manos hasta que las sientas bien calientes. Las bajas de golpe y las sacudes. Repites el movimiento tres veces. Toma con tus manos la energía que está alrededor de tu cuerpo. Llévala hacia ti, como si estuvieras echándote agua. Toma un haz de luz del piso, como si fuera una cuerda. Enrédala. Forma un capullo de luz. ¡Respira! ¡Respira! Tomaron tu fotografía y la enterraron en un muladar. En el basurero. Ella, la Reina Coronada te está protegiendo. Y otras más. ¡Respira! No te muevas. Estás dentro de un capullo de luz.

Afuera, en el cielo, la luna.