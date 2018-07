Bros Before Hoes es “una hermandad; preferimos estar con nosotros antes que con alguien más”

Los integrantes de Bros Before Hoes Fotos: Cortesía

Esta banda zacatecana de easycore y pop punk festejará hoy su primer aniversario

En su celebración compartirá escenario con otras que la han apoyado desde su inicio

Anteriormente, 3 de sus integrantes conformaban Rock and Boys, un grupo de rockabilly que duró poco

El pop punk es como estar “enamorado a primera vista”, un estilo en el que “podemos hablar exactamente de lo que sentimos”

Bros Before Hoes tomó su nombre de una frase de Código de Hermanos y subraya, con ello, el valor de la lealtad

Bros Before Hoes es una hermandad; “formamos vínculos muy fuertes. Más allá de una amistad, nos consideramos una familia, y preferimos estar con nosotros antes que con alguien más”.

Así lo expresaron en entrevista exclusiva los integrantes de esta agrupación zacatecana dedicada al easycore y pop punk, a propósito del primer año de vida que cumplirá la misma, cuya celebración será hoy con un concierto en el Foro The Destroy, a partir de las 8 de la noche, donde compartirá escenario con bandas que la han apoyado desde el inicio, como Nuestros Días de Gloria -que participó en el evento debut de Bros Before Hoes-, Avenida 23 -con la cual ha “formado una alianza”-, Last Summer y The Abetics By Juanones, todas ellas con las que Bros Before Hoes tiene “una conexión especial”.

Este proyecto musical comenzó a principios de 2017 y durante cuatro meses sus músicos prepararon las canciones que iban a tocar en su debut, el 13 de julio de ese año. “Desde entonces hubo química entre nosotros, quienes tenemos las mismas ideas en cuanto a la banda”, mencionó “Ro”, uno de sus integrantes.

Su nombre, incluso, refiere ese fuerte concepto de amistad, pues, de acuerdo con lo que comentaron Ángel “Valdo” –bajista-, Diego “Simio” –guitarrista y vocalista- y Rodolfo “Ro” o “Rodo” –también guitarrista y vocalista-, tres de los cuatro integrantes del grupo –el otro se llama Fabián, le apodan “Zombiee” y es el baterista-, fue retomado de una frase de Código de Hermanos (The BRO Code), un escrito en el que se reseña cómo deben comportarse los amigos, recalcando dar prioridad a éstos “antes que a las mujeres”.

En este sentido, dijeron considerarse muy buenos amigos, como una familia; de allí que antepongan la amistad a cualquier otra situación. “Cuando uno de nosotros está mal por alguna causa, los demás siempre estamos al tanto para apoyarlo. Más que amistad, ya formamos vínculos más allá; una hermandad”, enfatizaron.

Así, a un año de haber conformado Bros Before Hoes, definen este trayecto como “emocionante, único y muy especial”, ya que han compartido escenario con bandas que les gustan e incluso otros artistas de quienes han tocado algún cover se han subido al escenario con ellos para tocarlo, refirió concretamente Diego, quien agregó: “Estoy feliz de haber encontrado amigos que sé que siempre van a estar ahí”, por lo que “defino este primer año como el inicio de una familia”. Por su parte, Ángel dijo sentirse “muy cómodo”, pues cuando lo integraron a la banda estaba “pasando por algo muy difícil. Iniciamos bien y siento que va para largo”.

Sin embargo, Bros Before Hoes no fue el primer proyecto entre Diego, Fabián y “Ro”; hubo uno anterior enfocado a un género distinto a lo que ahora tocan. Se trató de un rockabilly y la banda se denominó Rock and Boys, pero, tras ensayar un periodo, sintieron que estaban “perdiendo el tiempo”, en especial porque no encontraban un bajista para completarla.

Ante ello, decidieron cambiar a pop punk, un género que tenían en común dentro de sus gustos los tres músicos, por influencias, desde que eran pequeños, de grupos como Blink 182, Sum 41, Say Ocean, entre otros. No obstante, el placer de escuchar rockabilly sigue en ellos con Elvis Presley, Rebel Cats y Ritchie Valens.

Respecto a este cambio, Diego señaló que “al principio se sentía raro ya no ensayar las mismas canciones y ya no hacer lo mismo, pero nos acostumbramos rápido y estuvo bien”, mientras que “Ro” abundó: “No nos sentimos incómodos tocando pop punk con easycore. Siento que fue rápida la adaptación a ese género, porque prácticamente ya todos tenemos los fundamentos y bases de esos géneros”.

Estos jóvenes pueden definir cada uno de estos dos géneros de forma positiva. Para “Ro”, “tocar rockabilly era muy divertido”, puesto que “es un género que pone a la gente a bailar”. Incluso, alcanzaron a escribir dos canciones en este estilo antes de cambiar al otro.

Del pop punk, “Ro” afirmó: “Lo escucho desde que tengo memoria. Lo que siento con este género es todo. Siento como si estuviera enamorado a primera vista”.

Por su lado, Diego dijo escuchar este género desde pequeño. Y lo que más le gusta de él es que “cuando estoy triste, no escucho música triste, sino música que me haga sentir bien y me haga salir a distraerme. Para mí, este género siempre ha sido un escape”.

Ángel, por su parte, expuso que fue hasta hace poco que comenzó a escuchar este género, pues antes era metalero, “pero sentía que no era exactamente lo que me gustaba”. En el pop punk “podemos hablar exactamente de lo que sentimos. Siento como una fiesta en el escenario”.

Bros Before Hoes toca composiciones propias, de las que ya tiene cuatro terminadas, cuyos títulos son En tu colchón, Zorr-presa, Tu última canción y Mañana, mismas que conformarán su primer EP, el cual ya está en proceso de grabación y podría estar listo a mediados o finales de agosto. De esas cuatro, dos tienen letra compuesta por “Ro” –cuya temática es de fiesta y situaciones “chuscas”- y dos por Diego –cuya temática es más emocional, de repente triste y otras veces motivacional-, mientras que todos trabajan la música. Al respecto, subrayaron haber encontrado ya la esencia que querían.

Esta agrupación se ha presentado en varios lugares del estado de Zacatecas. Y en cuanto al concierto que dará este viernes en el Destroy, que será abierto para público de cualquier edad, tocará las canciones que conformarán su EP.

Por otro lado, el jueves antepasado, la banda colombiana-estadunidense HeadCrusher brindó en el Stage Pub Bar “Amsterdam Spot” un concierto lleno de energía, regido por el thrash metal, hardcore y death metal que la caracteriza. En dicha presentación, que significó el inicio de su gira Gritos del Sur, fue antecedida por los grupos zacatecanos Lumen Mersus y Mandragore.