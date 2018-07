Destinan créditos de grupos vulnerables al secretario particular de Otilio Rivera: ASE

Observaciones realizadas por la ASE sobre este caso foto: la jornada zacatecas

El 22 de noviembre de 2017 se otorgaron 20 mil pesos a Enrique Antonio Hernández

El dinero se otorgó para desarrollar el proyecto denominado “cafetería”

Revisión realizada el 3 de julio de 2018 “corroboró que sí recibió el préstamo”

Según observaciones, dicha persona no podía acceder a este tipo de apoyos de la secretaría en la que trabaja

No ha realizado los pagos obligatorios que se derivan del crédito y a que se otorgó sin seguir los procedimientos reglamentarios

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estatal, encabezada por Otilio Rivera Herrera, otorgó un crédito de 20 mil pesos de un fondo destinado a personas emprendedoras de escasos recursos al secretario particular del titular de esta dependencia, Enrique Antonio Hernández Medellín.

Este pago fue detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante una revisión a los recursos ejercidos por la dependencia el año pasado.

La partida analizada por el ente fiscalizador fue el Fideicomiso Estatal de Fondo para el Desarrollo Social, perteneciente al Fondo para Proyectos Productivos (Foprode). El recurso salió específicamente del Programa de Créditos para Emprendedores Diferentes que maneja la secretaría referida de Gobierno del Estado.

La ASE señala en la observación realizada que el crédito de 20 mil se le entregó al secretario particular del titular de Sedesol estatal el 22 de noviembre de 2017 para desarrollar el proyecto denominado “cafetería”.

Los auditores, se precisa en el documento oficial, acudieron a las oficinas de trabajo de Hernández Medellín, quien sostiene que ocupa un cargo de director, para verificar si se había aplicado el recurso en el objetivo para el que fue solicitado el crédito.

En esta revisión llevada a cabo el 3 de julio de 2018 “se corroboró que sí recibió el préstamo y lo ejerció para la apertura de una cafetería”.

No obstante, las observaciones se enfocan a destacar que esta persona no podía acceder a este tipo de apoyos de la secretaría en la que trabaja, a que tampoco se han realizado los pagos obligatorios que se derivan de la entrega de un crédito y a que se otorgó sin seguir los procedimientos reglamentarios.

Al desglosar estos puntos, la auditoría expone que el beneficiario “no ha realizado pagos a capital e intereses” y resalta que “el crédito no fue sometido a autorización del Comité Técnico del Profode”, es decir, se saltaron este paso y lo entregaron de manera discrecional.

Asimismo, y en relación a los objetivos del fondo del que se tomaron los recursos para entregar este préstamo, la ASE indica que se incumplen estas metas ya que las reglas de operación de estos recursos establecen que son para “otorgarlos a la población en situación de pobreza extrema, hombres y mujeres de escasos recursos económicos con misión y visión emprendedora, sectores vulnerables que por su situación socioeconómica no puedan acceder a un empleo formal o a créditos en la banca privada”.

Por todo lo anterior, la auditoría concluye que no procedía la entrega del crédito al secretario particular del titular de Sedesol estatal. Además, fuentes del propio ente fiscalizador confirmaron a este medio de comunicación que éste no ha sido el único pago de este tipo recibido por Enrique Antonio Hernández Medellín, sino que ha sido beneficiario de fondos de Sedesol en otras ocasiones.

Cabe señalar que fuentes de la misma Auditoría Superior del Estado revelaron que no es el único préstamo detectado a personal de Sedesol estatal, sino que es un modus operandi similar que se ha utilizado con otros empleados de esta dependencia.

La Jornada Zacatecas buscó, a través del área de comunicación de la secretaría, al involucrado en estas irregularidades para tener su versión sobre las observaciones de la ASE; no obstante, hasta el momento no ha habido una respuesta.