Rectoría de la UPSZ ha sido requerida por la Sagarpa para entregar información: Seduzac

Explica que la actual administración que encabeza la rectora Hilda Ramos no ha suscrito algún convenio similar vinculado a “La Estafa Maestra”

En 2017, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) suscribió otro convenio vinculado a “La Estafa Maestra” pero, a diferencia del año anterior, el recurso fue triangulado con personas y no con ‘empresas fantasma’, según reveló la Cuenta Pública de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (Sagarpa).

David Eduardo Rivera Salinas, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), informó que la actual administración que encabeza la rectora Hilda Ramos no ha suscrito algún convenio similar, de forma que el monto al que hace referencia la Cuenta Pública 2017 corresponde a un convenio suscrito por el anterior rector antes de concluir su periodo.

Al respecto, dijo que la Rectoría de la UPSZ ha sido requerida por la Sagarpa para entregar información, pues esta es la entidad responsable de atender la auditoría y por lo tanto es la que debe justificar el ejercicio de más de 8 millones de pesos que establece este convenio.

“La auditoría señala que la universidad no tiene la capacidad para hacer los proyectos, que no se trató de la contratación de una empresa, sino de una serie de personas que no han sido encontradas y se le exige a la Sagarpa la aclaración de la misma”, expuso.

Mientras tanto, Rivera Salinas dijo que la universidad en este momento está brindando la información necesaria para que la Auditoría Superior de la Federación llegue a las conclusiones pertinentes en este caso.

Es decir, puntualizó que no se trata de una reincidencia de la administración actual de la UPSZ, sino “una última acción que de manera indebida, pero sin conocimiento de la autoridad, realizó el ex rector”.

Expuso además que la Seduzac ha implementado diversas medidas con la actual Rectoría de esa universidad, entre ellas apoyo y colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y solamente se espera que haya un resolutivo, pues hasta el momento se desconoce si se ha fincado responsabilidad al ex rector.

“Desde el órgano de gobierno de la UPSZ, que preside la secretaria de Educación, nosotros como representantes del estado y la propia rectora hemos tomado una actitud responsable. No podemos defender lo indefendible y si son actos indebidos que haya realizado una administración anterior o una persona, tendrán que responder”, indicó Rivera Salinas.

La auditoría a la Cuenta Pública de la Sagarpa indica que el 16 de enero de 2017, la universidad firmó un convenio por 8 millones 155 mil pesos para que diera “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los programas institucionales”.

Sin embargo, señala que “no es posible comprobar que los prestadores de servicios profesionales de la Universidad se presentaran en las instalaciones de la Sagarpa y ejecutaran las labores definidas en el anexo técnico durante la vigencia del contrato”, advirtió la Auditoría.

En ese sentido, concluye: que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8 millones 155 mil pesos por los pagos injustificados realizados”.

El convenio incluía 41 actividades operativas, administrativas; administración de usuarios, gestión de tickets y seguimiento de las tareas realizadas por terceros, a fin de garantizar la continuidad operativa de la Secretaría.

Pero en la revisión de los reportes de actividades, la Auditoría confirmó que solo una de las 41 actividades estipuladas fue ejecutada y autorizada adecuadamente para los meses evaluados.