Próximos diputados en la mira: su actuación en la rendición de cuentas

Cuando los nuevos diputados entren en septiembre, tanto locales como federales, tendrán que ejercer sus funciones de rendición de cuentas. Recibirán los informes de labores de los responsables del Poder Ejecutivo y en ese contexto se deberán revisar las cuentas de dichos gobiernos. La revisión analítica la realiza la Auditoría Superior que emite algunas observaciones. Ese ejercicio entra al conocimiento de los diputados que tienen que analizar las cuentas públicas, de todos los niveles de gobierno: municipales, estatal y federal. Como hemos visto en estos años, la cuenta pública y los presupuestos no se corresponden: la brecha ente una y otra son cada vez más grandes. Se gasta de manera distinta a como se presupuesta. Y en algunos casos esa brecha es por la vía del empréstito. En este último caso, el municipio de Guadalupe es preocupante: el gobierno saliente deja una deuda que compromete varias administraciones. Y no hay dictámenes claros y transparentes. Todo el caso está lleno de turba y dudas. Todo parece indicar que al municipio de Zacatecas lo dejan con mejores indicadores de salud financiera.

Otra práctica a la que nos hemos enfrentado es que al conocer las observaciones de las auditorias es que los diputados aprueban las cuentas públicas porque tanto Tirios como Troyanos están involucrados en irregulares manejos de los recursos. Así las cosas, se pone en práctica, “tú me apruebas y yo te apruebo”. Conjugan el verbo ‘aprobar’ entre partidos rivales en las contiendas y cómplices en los malos manejos. Enemigos gemelos.

En términos ideales, el partido que fue votado masivamente con la misión de combatir la corrupción será, por obvias razones, muy vigilado en su conducta en la revisión de las cuentas públicas y, antes que eso, cómo responde a los informes: ¿veremos la misma mascarada de todos los años, o por el contrario, observaremos comportamientos analíticos y con propuestas? Los diputados en esta próxima legislatura estarán especialmente vigilados por los ciudadanos y los medios de comunicación. Hay dos motivos para hacerlo: la falta de resultados y la percepción de corrupción. En el caso de la primera, el diputado tiene la obligación de contar con evaluaciones que le permitan hacerse de un juicio sobre la actuación del Ejecutivo; y en el caso de la segunda, de auditorías bien hechas. Si no se hacen de la información no se estará cumpliendo con su obligación de ejercer su función de rendición de cuentas. Por ello, los diputados entrantes deberán capacitarse de inmediato e informándose del contenido de aquello que esperan recibir en los informes: el estado de la cuestión del desarrollo del estado de Zacatecas. Para ver a diputados haciendo observaciones sobre el impacto de la acción del gobierno en torno a los problemas públicos del estado y la honestidad en la aplicación de los recursos. Y no ver teatros lamentables en las glosas del informe, o lo peor: complicidades en la aprobación de las cuentas públicas. Tiempo temprano de prueba.

