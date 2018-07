Triunfo de AMLO, una representación de todos nuestros anhelos: Efraín Martínez

Efraín Martínez de Luna, director y actor teatral FOTO: ALMA RÍOS

“Es necesaria una reorientación del presupuesto para impulsar políticas culturales”

“Tenemos esperanzas que el arte y cultura tengan una socialización mayor a otros lugares”

El director y actor teatral Efraín Martínez de Luna se manifestó “contento de que haya ganado la opción de López Obrador”, a la que describió como una vía que resume muchas luchas, “una representación de todos nuestros anhelos y sueños que hemos tenido”.

Y concretamente respecto del impacto que pueda tener en el ámbito del arte y la cultura este vuelco social, el también docente en la Licenciatura en Artes y codirector junto con Antonio Rocamontes, de la Compañía Universitaria de Artes Escénicas de la UAZ, dijo que “tenemos esperanzas” de que implique una socialización mayor a otros lugares, las colonias, barrios y comunidades.

“Que no sea solamente para ciertas personas el arte (…) sino se lleve a zonas alejadas de la capital, donde también el arte es importante y necesario para que las poblaciones encuentren en él otro entendimiento, esta sensibilidad que nos da el arte”.

Al respecto trajo a colación la experiencia de las Misiones culturales que encabezó José Vasconcelos en la época postrevolucionaria del país. Y habló de una necesaria reorientación del presupuesto para impulsar políticas culturales, “no hay que ser tampoco ingenuos”.

“Nosotros estamos pensando en proyectos, por ejemplo de nuestros egresados, donde ellos puedan hacer servicio social o –convertirse en -una especie incluso, de profesionales de extensión del arte y la cultura pero en comunidades alejadas, en los barrios, en las colonias”.

La implementación de políticas públicas tiene que ver con el enfoque que se dé al presupuesto; “sí hay muchas necesidades aquí en el país pero también hay que transformar la cultura en una necesidad porque tiene que ver con nuestra identidad”, opinó.

Desde su punto de vista la reorientación de los recursos debe apegarse a la línea que ha expuesto el propio Andrés Manuel López Obrador, “de atender a las personas desprotegidas, que nunca les ha llegado más que frijol con gorgojo, despensas”.

Efraín Martínez de Luna se refirió como expectativa a programas integrales de cultura que ya se han implementado en el país e involucraban a artistas y técnicos.

“Se iban a una comunidad y allí vivían; estaban uno, dos, tres años, y lograban muchas cosas porque no solamente daban cursos y talleres de arte sino que también de oficios”.

Recordó que se completaban con proyectos de huertos familiares, talleres de carpintería o guitarra que impartían los maestros normalistas, “ahora ya hay muchas cosas que se pueden enseñar”.

“Acá sería muy bueno que se integraran también egresados de la Licenciatura en Artes, que se fueran a hacer misiones culturales”.

Agregó respecto de las dificultades que puedan presentarse al nuevo gobierno que, “parece que se están ablandando las cosas. No sé si sea una cara, una máscara. No he revisado lo que dicen los analistas políticos pero parece que los del PRI y el PAN ya se rindieron. Fue una avalancha, un tsunami como dicen –la manifestación en las urnas por López Obrador. No les quedaba de otra más que reconocer el triunfo, pero tiene que venir una contraofensiva”.

Dijo no obstante que pondrá las condiciones “quien tenga la posibilidad política”; señalando que también la coalición Morena-PT-PES tiene mayoría en el Congreso de la Unión y legislaturas locales.

“Entonces yo pienso que por ese lado estamos protegidos, me incluyo, estamos protegidos en nuestras anhelos, lo que queremos ser nosotros. Yo no he visto ningún signo de que vaya a haber una rebeldía o un golpe de Estado”.

Agregó sobre el peligro que pudieran representar los poderes fácticos que involucran a los grandes capitales que “se les va a poner difícil porque todos los que votamos por esta opción votamos porque hay un despertar también en nosotros” que implica el reconocimiento de que “sí hay un poder” y está en la gente.

“Entonces, si quieren echar para atrás todo este triunfo no va a ser tan fácil aunque no estamos organizados, solamente ese día hubo una cosa mágica que salimos a votar (…)” y Morena es un partido incipiente, pero la gente está más despierta”.

“Las personas comunes, no solamente la clase media sino también los campesinos, los trabajadores como que ya ‘pararon las orejas´. Yo no creo que sea tan fácil, le van a batallar. Sí van a estar allí, se van a ir acomodando con esta nueva posibilidad pero no creo que sea así luego, luego que nos volteen la tortilla”.

Martínez de Luna observó, volviendo al tema de su ámbito de desarrollo que “lo ideal sería que la cultura fuera un derecho” tal como lo establece la Constitución.

El teatro como otras disciplinas dijo, debería incorporarse a la currícula desde la educación básica y hasta la media superior, lo que implicaría reformar a la Reforma educativa.

“Se tienen que revisar muchos planes curriculares y eso no es luego, luego. No porque gane López Obrador va a cambiar todo”, habrá que planear las cosas de manera que “respondan a los sueños, a los anhelos que tenemos todos los que votamos por él”.

Expuso que estas expectativas pudieran desbordarse porque habrá gente que piensa que pueden conseguirse de manera inmediata y reprochar, “es que me prometiste esto y no me cumpliste”, pero observó, “nosotros sabemos que está difícil” luego de luchar por 30 años y a contracorriente logrando “algunos cambios” aquí en Zacatecas.

“Se tienen que cambiar muchas cosas, tenemos que poner pilares, fundamentos, teorizar y hacer una serie de acciones hacia donde queremos llevar las cosas”.

Aludió el caso del teatro y la diferencia que se manifiesta en su desarrollo en los últimos 30 años en la entidad, de tener dos grupos de teatro a los actuales, alrededor de 16.

“Eso es por la insistencia y la insistencia (…) pero si hubiera un programa integral que involucrara tanto a la Secretaría de Educación como a la de Cultura, sería mucho más fácil ¿De qué depende eso? pues de una política pública, de reorientar las currículas y yo creo que es tiempo en este sexenio”.