Las encuestas son un mecanismo “adecuado, confiable y muy certero”: Leopoldo Trueba

Tabla comparativa foto: la jornada zacatecas

Se puede tener un panorama claro de cómo caminan las preferencias en la elección a algún cargo

Indicadores utilizados para la comparación fueron los intervalos de confianza publicados en semanas pasadas

Los datos muestran los porcentajes máximo y mínimo que pudo obtener cada candidato en las votaciones

Se realizaron estudios demoscópicos en este proceso electoral en los municipios de Guadalupe y Fresnillo, a petición de La Jornada Zacatecas

En el caso de Zacatecas no realizaron una encuesta final, sino que la última fue en mayo

Las encuestas, en términos generales, son un mecanismo “adecuado, confiable y muy certero” para tener un panorama claro de cómo caminan las preferencias en la elección a algún puesto público, aseguró Leopoldo Trueba, quien es el responsable de la empresa encuestadora Truedata Investigación Estadística.

Estas declaraciones las dio después de hacer un análisis comparativo de los resultados que se obtuvieron en los estudios demoscópicos realizados en este proceso electoral en los municipios de Guadalupe y Fresnillo, a petición de La Jornada Zacatecas.

En concreto, los indicadores que se tomaron en cuenta para la comparación fueron los intervalos de confianza publicados en semanas pasadas y que muestran los porcentajes máximo y mínimo que podría obtener cada candidato en las votaciones.

En el caso de Guadalupe, el último intervalo de confianza registrado por Truedata, antes de terminarse en las campañas, para el ahora virtual ganador de la presidencia municipal Julio César Chávez Padilla de la coalición Juntos Haremos Historia era de entre 48.3 y 57.4 por ciento.

El dato con el que debe contrastarse, dijo Leopoldo Trueba, es el del porcentaje de votación efectiva que se trata del dato obtenido en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sin contar los votos nulos ni los que se emitieron por candidatos no registrados.

Ese porcentaje del PREP para Chávez Padilla es el 51.77, lo que se encuentra dentro del intervalo señalado previamente. Inclusive, abarcando la votación con los votos nulos y por candidatos no registrados, el porcentaje también está entre el mínimo y el máximo de Truedata ya que fue del 50.4.

En cuanto al segundo lugar, ocupado por el aspirante del PRI Enrique Flores Mendoza, el intervalo era de entre 26.1 y 34.5, mientras que la votación efectiva que arrojó el PREP fue de 27.36 por ciento. Contando votos nulos y por candidatos no registrados, el porcentaje sigue dentro de los parámetros de Truedata, pues es del 26.6 por ciento.

Esta regla también se aplica para el caso de Fresnillo, donde la empresa de investigación estadística fijó un intervalo de votación para el virtual ganador de la coalición Juntos Haremos Historia, Saúl Monreal Ávila, de entre 57.6 y 66.4 por ciento.

La votación efectiva fue de 59.49 por ciento, mientras que incluyendo votos nulos y por candidatos sin registro continúa en el intervalo, siendo igual que el porcentaje mínimo de 57.6 por ciento.

En relación a la segunda posición de Benjamín Medrano, candidato del PRI, el intervalo de Truedata oscilaba entre 13.9 y 20.7 por ciento. La votación efectiva en el PREP fue de 17.12 por ciento y la que se tuvo, contando votos nulos y candidatos no registrados, fue de 16.5 por ciento. Ambas se encuentran dentro de los límites máximo y mínimo marcados por la empresa de Leopoldo Trueba.

En el caso de Zacatecas, precisó que no realizaron una encuesta final sino que la última fue en el mes de mayo. Por ello, indicó que no pueden usarse los intervalos de confianza pero sí sirve para hacer un análisis de tendencias y, en el caso del último estudio que levantó Truedata en la capital, se mantuvieron las posiciones en los datos del PREP: Ulises Mejía Haro de Juntos Haremos Historia en primer lugar y en segundo, Arturo López de Lara de la alianza Por Zacatecas al Frente.

HM Experience

En la capital hubo una última encuesta realizada de manera independiente, los días 9 y 10 de junio por otra casa encuestadora, HM Experience, en la que se determinó el orden que finalmente obtuvieron en el PREP los candidatos a la alcaldía.

En primer lugar se ubicó Ulises Mejía Haro, seguido de Arturo López de Lara, en tercera posición estaba, al igual que en el PREP, el candidato del PRI Julio César Nava de la Riva y en cuarto lugar, el aspirante del Partido Verde, Cuauhtémoc Calderón Galván.

Al respecto, David Aguilar, director de la empresa HM Experience, comentó que los resultados no arrojan nada extraño, sino que refrendan las preferencias electorales y otras variables del electorado de Zacatecas, las cuales fueron advertidas en su estudio demoscópico.

Hay que recordar, dijo, que las encuestas no son una bola de cristal que nos revele el futuro tal cual, sino que se tratan de ejercicios que a través de metodologías científicas y criterios estadísticos, nos ofrecen una fotografía del momento en el que se levantan.

“Hace tres semanas que se hizo el levantamiento y las posiciones que propusimos a partir de la encuesta son básicamente las mismas que podemos ver con el PREP. A nosotros no nos extraña, sabíamos lo que estábamos midiendo”.

Y aunque las posiciones fueron las proyectadas, hubo una importante variación en el porcentaje previsto para el candidato de Morena; sobre esto, Aguilar explicó que durante la campaña y en diferentes ejercicios realizados en otras partes del país, se pudo detectar un fenómeno que denominó como “el voto oculto, o de clóset” de Morena, motivado por la figura de Andrés Manuel López Obrador.

“A qué me refiero con voto oculto, diciéndolo en lenguaje más trivial, había una preferencia en favor de Morena y que no fue expresada por la gente que fue encuestada, muchas de estas personas prefirieron estar en el apartado del no sabe, o no contesto, sin embargo en la jornada electoral vimos que se refrendó ese apoyo, provocando esas variaciones en los números”, abundó.