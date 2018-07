Agradece AMLO a Salinas, Fox y Calderón por felicitaciones

El empresario Alfonso Romo, en primer plano, y Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la casa de campaña luego de reunirse con el sector empresarial. Foto La Jornada

Ciudad de México. El virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas, haber mandado mensajes de felicitación y apoyo para el próximo gobierno que encabezará el tabasqueño, sin embargo, insistió en que ya es un acuerdo el terminar con las pensiones para ellos.

Entrevistado al llegar a su casa de campaña en la colonia Roma de la Ciudad de México, y luego de haberse reunido durante la mañana con empresarios en Polanco, López Obrador agradeció en primera instancia las muestras de apoyo de los vecinos de esta colonia.

En seguida, y al responder a pregunta expresa de los medios de comunicación, le respondió a los ex presidentes por los mensajes que han emitido en redes sociales y, en el caso de Fox, por medio de un video en YouTube, en el que incluso reconoció que le gustó el discurso del modernista del domingo pasado en el Zócalo capitalino.

“Le agradezco mucho al ex presidente Fox por sus palabras, estamos en tiempo de reconciliación y de unidad nacional. Le agradezco esas muestras de respeto hacia mi persona y lo mismo agradezco al ex presidente Calderón, al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a los que nos han tratado de manera respetuosa”, indicó el virtual ganador de la contienda presidencial.

No obstante, reiteró lo que fue una de sus principales propuestas de campaña, y dijo que no habrá pensiones para los ex jefes del Ejecutivo federal. “Pero una cosa no quita la otra”, remató.

Además, luego de que el sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps expresó su respeto para el tabasqueño por llevarse el triunfo en las elecciones, y al cuestionarle si estaría dispuesto a colaborar con el líder de este gremio, López Obrador respondió: “eso se va a ver en su momento, sí les puedo decir que va a haber democracia sindical”, pero subrayó que “no se va a permitir que haya corrupción”.

Este miércoles, el tabasqueño se encuentra reunido en su casa de campaña con el ex gobernador de Michoacan, Lázaro Cárdenas Batel, y el empresario Alfonso Romo, quien es coordinador del equipo de López Obrador.