Uso de redes sociales significa que ya no hay una imposición vertical de la información: especialista

El que Andrés López Obrador, virtual presidente electo en México haya agradecido en su discurso hacia la prensa en el hotel Hilton a las “benditas redes sociales” significó reconocer el papel crucial que tuvieron éstas, ya que la gente tuvo una participación más activa, informada y politizada que a diferencia de las elecciones pasadas de 2012, explicó Sergio Octavio Contreras, experto en sociedades de la información y ciencia política.

El especialista refirió que en los últimos 8 años la penetración del uso de las redes socio digitales generó que las personas crearan sus propios contenidos y sus propios medios de información, lo que se popularizó en mayor medida cuando se expandió el uso del teléfono móvil. Es entonces cuando la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, cambiaron a estos nuevos medios para comunicarse e informarse, sobre todo porque les significaba interactividad.

El uso de las redes sociales significó también de acuerdo con Contreras, en que ya no hay una imposición vertical de la información como lo hacían los medios digitales, principalmente la televisión que mantuvo un dominio por muchos años, y que es lo sucedió en el proceso electoral hacia la presidencia en 2012, cuando los jóvenes utilizaron la tecnología para contrarrestar el discurso oficial de los medios alineados. “Lo que ocurrió con #YoSoy132 fue la primera advertencia para el sistema político para que entendiera que para la sociedad civil la información es distinta”, dijo.

A 6 años de distancia, explicó el académico, estas nuevas tecnologías son una comunicación a distancia altamente politizada, cosa que no existía antes, pues ni la radio ni la televisión tuvieron tanta actividad política como lo existe hoy en redes. De igual manera influyó que en este nueva elección hay más usuarios que hace 6 años, más votantes y más jóvenes que cumplieron ya la mayoría de edad y que, por ende, su principal medio de información son los aparatos en red, por eso, advirtió, las nuevas generaciones fueron decisivas indudablemente en esta elección.

En una encuesta del año pasado a usuarios de Facebook de Guadalupe y Zacatecas realizada por el propio investigador para saber cuál era el uso político de las redes, se descubrió que el 85 por ciento de los usuarios se informan a través de internet, es decir, 8 de cada 10 personas, de los cuales la mita lo hacen a través de la red social mencionada y los temas que más consumen el 20 por ciento de los encuestados arrojó que es la política, pues aproximadamente 6 de 10 personas siguen a un partido, un político o un gobernante en la red. Por lo que se concluyó que las nuevas generaciones están más politizadas y han dejado de consumir los medios verticales.

Para Sergio Octavio Contreras, lo que la gente reflejó durante los últimos tres meses y en la jornada del primero de julio fue esencialmente el contexto político que se vive en México; hubo una mayor participación de los usuarios de redes a diferencia de hace 6 años. Incluso el mismo sistema político, explicó, tuvo que transitar a un nuevo método de información digital para mayor interacción con la gente.

Pero no solamente la participación se dio por los usuarios y los políticos, sino también las autoridades electorales y los propios candidatos utilizaron más las redes que en elecciones anteriores, además de otras nuevas tecnologías como el whatsapp que generó una atención más personalizada.

En Zacatecas, de acuerdo con el investigador, la gente tuvo mucha participación, sobre todo a través de memes, lo que habla también de una nueva forma de interactuar distinta a la tradicional, ya no física, sino a distancia mediante likes, comentarios y reacciones, pues, señaló Contreras, a través de las redes las posturas políticas son mayores que en la vida real.

Las noticias falsas o fake news tuvieron también presencia importante de acuerdo con el analista, y que se generan sobre todo porque el internet es el espacio con mayor libertad lo que puede resultar contraproducente ya que ésta puede ser tan amplia que las personas pueden publicar lo que quieran sin ser información verídica.

Otro factor que influyó para la generación de las noticias falsas es que el mismo sistema político ha integrado a las nuevas tecnologías de la información los vicios que ha creado y arrastrado por años. Según Contreras, se utiliza la cultura de la denostación, la guerra sucia, pero ahora trasladada a la red y que en Zacatecas se manifestó dicho fenómeno hasta en 18 páginas falsas, incluso en un solo día aparecieron, de acuerdo a sus investigaciones, hasta 7 sitios.

Para el especialista en sociedades de la información, el ejercicio de la plataforma VerificadoMX fue bueno sin embargo se vio rebasado, pero consideró que debería continuar a fin de desmentir y visibilizar los temas.

Finalmente concluyó que las redes sociales fueron y son cruciales porque las personas ya están informadas de lo político, pero por otro lado, advirtió, representan un problema y es que se han convertido de fácil manipulación, por lo que consideró que falta una cultura política más sólida de las personas así como una alfabetización del uso de las nuevas tecnologías, para que los usuarios se den cuenta que los aparatos son potencialmente formas políticas que pueden dominar pero también liberarlos.