Carta para demócratas remisos

La Gualdra 345 / Especial Elecciones 2018

Yo sinceramente espero que nadie tenga que irse de este país: a ustedes, todas las personas que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, les pido que no se vayan. Sumemos, nos hacen falta. Espero sinceramente que no se produzcan rupturas y todas y todos aprendamos a vivir en santa paz, dentro de un país democrático que puede iniciar un proceso muy importante, histórico, hacia la paz y la justicia social. Necesitamos sanar, juntas y juntos.

Han sido tantos años de violencia política, de desapariciones, de feminicidios, tantos años de incremento de las enormísimas franjas de impunidad y pobreza provocadas por los defensores a ultranza del libre mercado, que parece que ya no sabemos reconocernos en la voluntad popular.

Hoy, como nunca en nuestra historia reciente, el pueblo se ha manifestado claramente por la opción de un cambio. Así como nosotros, los de abajo y a la izquierda, nunca hemos abandonado este país, y aprendimos a ejercer presión anhelando la justicia para todas y todos, ahora les pedimos que respeten la voluntad popular también y aprendan a ejercer la ciudadanía responsablemente.

Desde que tengo memoria, los mexicanos vivíamos estos procesos con un tremendo miedo, frustración, con pasiones tristes. En 1988 tenía 4 años y vi el primer fraude de mi vida. En 1994 unos encapuchados eran amedrentados por el Estado por ser indígenas, zapatistas y luchar por la justicia social en Chiapas. En 2000 presencié la transición hacia un modelo conservador ocasionado por los defensores del autoritarismo del libre mercado de Vicente Fox y sus amigos. En 2006 viví las rupturas de la izquierda como estudiante de la licenciatura y el baño de sangre que siguió a la salida del ejército a las calles y el bárbaro despliegue de la guerra contra el narcotráfico, la guerra que tanto nos ha lastimado como sociedad. En 2012 fui parte de la oposición en las calles con el #YoSoy132, donde miles de jóvenes mexicanos dimos la voz de alarma señalando los tiempos oscuros que se avecinaban. Hoy veo a un pueblo con esperanza, con esperanza verdadera de que toda esa masacre, en la que la cerrazón de los gobiernos consecutivos nos ha colocado, puede y debe cambiar. Somos esa voluntad.

Hoy, por primera vez en la historia reciente, México es una contratendencia muy positiva con respecto de los giros a la derecha que ha dado América Latina.

Durante los años de la marea rosa, que dio triunfos electorales a las izquierdas del subcontinente en Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina y Uruguay, entre otros, México tuvo gestiones conservadoras y regresivas con los gobiernos panistas. Pero no soy ingenuo, bien sé que los gobiernos de izquierda no cumplieron las expectativas antisistémicas que los autonomistas tenemos. También es claro que mis compromisos políticos están con los proyectos de autonomía y la organización de los pueblos acuerpados en el Congreso Nacional Indígena, y desde allí seremos oposición. Pero una oposición que siempre buscará la concordia, la dignidad y la justicia con paz para todas y todos. En esos mundos donde caben muchos mundos, hay lugar para todas y todos.

Tenemos una oportunidad histórica, oportunidad de comenzar un proceso de paz y reencuentro basado en la justicia social, en donde espero que podamos reconocernos y actuar los unos junto a los otros entre los diversos.

Como escribió Arturo Jauretche, según me recordó una querida amiga en redes sociales, los conservadores “ignoran que la multitud no odia, odia la minoría, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor”. Hoy el pueblo mexicano, en su tremenda diversidad, ha conquistado el derecho de sentir alegría y saberse portador de una oportunidad histórica: terminar con la barbarie y avanzar hacia la igualdad.

* Doctor en Filosofía por la UNAM con posdoctorado en la UAM-Xochimilco. Profesor de “Teoría política contemporánea” en la Universidad Iberoamericana y forma parte del consejo académico de Cultura DH.