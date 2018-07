La Gualdra 345 / Especial Elecciones 2018

“Estoy contento, la vida me dio permiso de ser parte de este día histórico, tengo fe en que las vías de este hermoso tren llamado México, habrán tomado el curso correcto, nos toca a nosotros también corresponder, con un cambio pleno y devolverle al país el ánimo y la alegría del triunfo de esta democracia. Espero que la vida me dé muchos años para constatar que nunca me equivoqué”.

[Músico. Aguascalientes]