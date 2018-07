Osorio critica arbitraje ante la actitud de Neymar

El astro brasileño Neymar durante el partido entre México y Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Foto Afp

“Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un jugador”, declaró el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio sobre Neymar, aunque sin citarlo, después de que Brasil lograra la clasificación para cuartos de final del Mundial en Samara al ganar 2-0.

Osorio fue muy duro en la rueda de prensa posterior al partido con la estrella de la Seleçao, autor del primer gol y de la asistencia del segundo, que convirtió Roberto Firmino. Acusó al astro del París Saint-Germain de varias simulaciones.

“Creo que el arbitraje estuvo completamente a favor de Brasil”, había dicho en el césped nada más finalizar el partido.

“Ganamos la posesión con un 53% a 47%, controlamos el juego. La pérdida de la vehemencia en nuestro juego del primer tiempo tuvo que ver con el arbitraje, fue muy sesgado y los jugadores se cansaron de eso. Se paró el juego por demasiadas faltas falsas”, añadió en su conferencia.

“Una vez se perdieron cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para los niños. Esto es un juego de viralidad, de hombres, como otros deportes, no con tanto payasada”, continuó.

Osorio se refirió a un lance del partido, cuando Neymar se quejó de un supuesto golpe de Miguel Layún cuando ya estaba tendido sobre el suelo.

Un periodista preguntó a Osorio por qué no citaba a Neymar si se estaba refiriendo a él y respondió: “Usted lo ha mencionado, no yo, es su interpretación, yo no le he mencionado”.

Exportar jugadores a Europa

Tras sus duras críticas a Neymar, Osorio pasó a analizar el partido. “Jugar mano a mano contra un equipo como Brasil habla muy bien de la postura y de la actitud de México. Nos faltó la eficacia y la calidad extra que tienen ellos en el último tercio”, dijo.

“Es un proceso en el que México debe continuar intentando tener más jugadores en Europa, como los brasileños, que juegan cada fin de semana con los mejores del mundo”, añadió el técnico colombiano.

Osorio, que llegó al Tri, en 2015, no desveló si continuará al frente de la selección: “Ahora es lo menos relevante, se acaba de perder un juego muy importante, a todos nos duelo, hay que darle el luto correspondiente, y en los próximos días se tomarán decisiones por parte de mís jefes y de mí”.

Osorio finalmente felicitó a la hinchada del Tri, una de las más numerosas en este Mundial. “Los hinchas fueron fantásticos, apoyaron y gritaron por el equipo nacional, quiero pedir disculpas por no alcanzar nuestros objetivos. Probablemente son los mejores hinchas del mundo”, concluyó.