Ni el crimen ni el sistema tendrán capacidad para detener y modificar tendencia de elección: González

Durante las campañas electorales fueron asesinados 140 candidatos foto: la jornada

“No podrían engañar al pueblo con otro ganador o un cambio de condiciones políticas”

El ex procurador opina que los empresarios han entendido que es más peligrosa una continuidad política y social con el proyecto neoliberal

A pesar de que grupos armados han robado boletas electorales tanto en Oaxaca como en Veracruz, y que durante las campañas electorales fueron asesinados 140 candidatos, el ex procurador de Justicia del estado de Zacatecas y Medalla al Mérito Jurídico 2017, Aquiles González Navarro, consideró que ni el crimen organizado ni el sistema tendrán capacidad para detener y modificar la tendencia de una elección con las dimensiones como la del domingo próximo.

“Yo creo que el sistema es malo desde el punto de vista político, pero no es torpe, no es tonto en términos de que pudiera llegar a reprimir o intimidar de tal manera que la gente no saliera a votar”, aseveró el jurista, quien agregó que como se dieron las cosas en la campaña con Andrés Manuel López Obrador permanentemente arriba y a la alza en las preferencias electorales, no podrían, de ninguna manera, engañar al pueblo con otro ganador o un cambio de condiciones políticas.

“Creo que no están dadas las posibilidades de que el Gobierno del Estado o el federal pudieran lograr intimidar siquiera a la gente, además ni siquiera ya intimidan porque como estamos ya en la crisis de inseguridad, estamos permanentemente intimidados”, sentenció González Navarro, quien consideró además que a la gente ya no le importa si la asustan, pues su situación de vida ya ha cambiado debido a la poca seguridad, aun así, dijo creer, el domingo saldrán a emitir el voto con libertad.

La intimidación, de acuerdo con el ex funcionario estatal, se ha dado en otros espacios como son las empresas, donde ha quedado demostrado mediante cartas, cómo los empresarios están forzando a sus empleados a votar por cierta línea, pero aun así, dijo, “la gente no se come mucho eso y emite su voto con cierta libertad”.

Para Aquiles González Navarro el crimen organizado ya demostró la influencia que puede tener con el asesinato de varios candidatos, sin embargo, consideró que tampoco llegan al nivel de bloquear una elección de esta naturaleza. “No olvidemos que la delincuencia organizada de alto nivel está programada desde los Estados Unidos, eso ya es un hecho [… ] No creo que a Estados Unidos le interese un deslizamiento que luego pueda dañarle su frontera que tanto cuida Trump. No veo las condiciones para que la delincuencia, que obedece a los dictados del comando norte, pudiera querer alterar la situación”, subrayó.

A estas alturas, para González Navarro la elección será libre y con tendencia irreversible. Quizá si el gobierno hubiera querido bajo su riesgo muy grande hacer algo, sí soltarían al tigre dijo, empero explicó que no hay condición, ni siquiera de negociar con las cúpulas del poder ante la potencia del candidato puntero. “Tengo la impresión de que el sistema ya va a dejarlo caminar pues hasta los empresarios han entendido que es más peligrosa una continuidad política y social con el proyecto neoliberal que enderezar el rumbo con condiciones distintas de carácter social”, concluyó.