“No es para alarmarse”, resultado del estado en Olimpiada Nacional: director de Incufidez

Se obtuvo medalla de bronce en natación foto: facebook incufidez

Dice que “son los lugares en los que se ha mantenido históricamente”

Explica que se trabaja para subir en un proyecto que es de largo plazo, que buscará contrarrestar los resultados con talento meramente local

Respecto al lugar 34 en la tabla de eficiencia y el 32 a nivel nacional en la del medallero que ocupara Zacatecas en la pasada Olimpiada Nacional 2018, lo que significa su peor participación histórica, Adolfo Márquez Vera, director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas (Incufidez), señaló que no es para alarmarse, pues son los lugares en los que se ha mantenido históricamente debido al número de participantes que asisten, pero se está trabajando para subir en un proyecto que es de largo plazo, que buscará contrarrestar los resultados con talento meramente local.

Para Márquez Vera mejorar y cambiar en el medallero es “muy sencillo”, funcionaría trayendo deportistas de otros estados que compitan a nombre de Zacatecas, como lo hacen los primeros de la tabla, sobre todo Jalisco y Nuevo León. Hacerle así, de acuerdo con el funcionario estatal, sería más barato que gastar en todo un proceso, pero por otro lado se le mentiría al deporte zacatecano, además, dijo, el gobernador lo que quiere es que la sociedad sea sana y si se gana o no es consecuencia pero se compite con talento local.

Aunque reconoció que lo que se busca en sí es mejorar en el medallero y que con los deportistas que se participe se tengan resultados. Destacó que para la Olimpiada Nacional 2018 la cantidad de zacatecanos participantes aumentó llegando a 219, sin embargo los resultados bajaron en porcentaje porque aumentó el deporte de conjunto.

El director deportivo mencionó que sí se puede mejorar, quizá no a un plazo inmediato porque con el cambio de gobierno y por ende la estructura deportiva, el esquema sufrió algunas modificaciones, por lo que los resultados quizá no se den pronto, aunque se comenzará a trabajar de manera inmediata en ello.

Mencionó que para obtener también un mejor rendimiento es necesario que las asociaciones deportivas apoyen, pues deben presentar también un plan de trabajo además de informe financieros. Pero también es necesario que se dé continuidad a las ligas estatales y municipales para detectar talento, además de continuar implementando las escuelas de trabajo e iniciación para mejorar todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos y psicológicos de los deportistas para tener un expediente de cada uno.

Igualmente, el funcionario detalló que se debe dar continuidad y respaldo al equipo multidisciplinario que acompañó a la delegación zacatecana a la justa nacional, que consta de doctor, nutriólogo, psicólogo y terapeuta, para controlar y vigilar el desarrollo de los deportistas. Así como acompañar, evaluar y dar seguimiento.

Otros factores importantes para el mejoramiento serán, de acuerdo con Márquez Vera, las concentraciones, fogueos, evaluación y seguimiento a cada deportista. Informó que pedirán a los entrenadores que no esperen hasta el siguiente año para comenzar la preparación de cara a las justas nacionales, sino que desde una vez calendaricen eventos de fogueo con los mejores competidores a nivel nacional.

Zacatecas se ubicó en el sitio 34 en la tabla de eficiencia, con un porcentaje de 8.4 por ciento, indicador que arroja la participación de los deportistas y la obtención de 11 medallas en total. La posición del estado respecto al año pasado fue la misma. Las medallas de oro se obtuvieron en Ciclismo y Atletismo, tres de plata divididas en la disciplina de Tae Kwon Do y Triatlón y seis de bronce entre Ciclismo, Tae Kwon Do, Aguas abiertas, Luchas Asociadas y Natación.