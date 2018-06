Candidato suplente de López de Lara se suma a grupo de Ulises Mejía

Ulises Mejía Haro, aspirante a la presidencia municipal y Fernando Becerra ■ FOTO: ALEJANDRO ORTEGA NERI

■ Fernando Becerra rechaza la política de designación de candidatos al interior del PAN

■ Considera que las propuestas del candidato de Juntos Haremos Historia son las mejores, ya que convergen en intereses

A tan sólo unos días de la jornada electoral, Fernando Becerra Chiu, candidato suplente de Arturo López de Lara de la coalición “Por Zacatecas al Frente” conformada por PAN, PRD y MC, manifestó su respaldo a Ulises Mejía Haro, aspirante a la presidencia municipal por Juntos Haremos Historia, ya que las propuestas de éste convergen con las acciones que Becerra ha emprendido como regidor en su momento y en rechazo a la política de designación de candidatos al interior del PAN.

La decisión de sumarse a esta campaña, según Becerra Chiu, quien además fuera líder juvenil de Acción Nacional, se tomó después de analizar también cada una de las propuestas de los aspirantes, considerando que las de Mejía Haro son las mejores, ya que convergen en intereses, sobre todo en materia de turismo y en temas de medidas de control en el tema de lo privado y lo público, por lo que para el panista la generación que encabeza Ulises Mejía plantea una visión para un mejor futuro.

El contralor municipal detalló que su decisión es también porque el PAN ya no es lo que era, pues la política de designación ha terminado con la motivación de los jóvenes de participar en los procesos, pues ya no hay elecciones internas, una determinación que, expuso, se tomó a nivel nacional. En este sentido Becerra dijo no traicionar PAN, pues está viendo primero por el Zacatecas que la gente quiere que por intereses personales.

A la campaña del candidato de Morena se sumó también Maricela Arteaga Solís, quien fuera candidata independiente a la alcaldía en el proceso de 2016, quien señaló que lo hizo porque tiene la esperanza de que el cambio se haga realidad. Arteaga expuso que las propuestas de Mejía Haro la convencieron para creer en su proyecto por lo que llamó a la ciudadanía a que emita su voto de una manera inteligente y lo haga por el joven empresario zacatecano, porque, reiteró, es el proyecto que puede representar mejor a la ciudadanía.

Ulises Mejía Haro refirió que sin importar los tiempos, siempre es importante que se unan los que quieran trabajar por Zacatecas, por lo que anunció que a partir del 5 de julio, cuando las autoridades le ratifiquen el triunfo, si es así como lo deciden los zacatecanos, comenzará a tender puentes con los demás candidatos, porque para gobernar no deben importar los colores, “hay que cambiar el chip” dijo, pues es en la política donde se decide el rumbo de la sociedad.