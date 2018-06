Lo sabemos

La Gualdra 344 / Río de palabras

Sé que tú lo sabes, que desde hace tiempo te has dado cuenta de que todos los días amanezco, así, sin ganas de mirarte. Lo sé, porque en el fondo tú estás igual. Yo también me he dado cuenta. Al levantarnos de la cama ni siquiera nos damos los buenos días, ¿para qué decirlo, si esos deseos no son sinceros? Respiramos aliviados cuando cada uno toma su camino cotidiano y abandonamos la jaula en la cual se nos ha convertido esta casa. Durante el día todo está tranquilo, tanto tú como yo somos otros. Dos personas diferentes que en otro ambiente reaccionan distinto. Pero por la noche emprendemos pesadamente el camino de regreso a casa, porque sabemos qué es lo que sigue: un casi beso en la mejilla, un par de palabras sobre pendientes de la casa; ver la televisión, dormitar ante la pantalla. Irnos a la cama y así hasta esperar otro día. No nos vemos, no nos miramos, rehuimos hacerlo; sabemos que si de pronto se cruzaran nuestras miradas quedaríamos paralizados, muertos de espanto.