Julio César Nava niega declinación de su candidatura a la presidencia

Julio César Nava de la Riva, abanderado del PRI a la alcaldía de Zacatecas ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

“Yo no me vendo por un puñado de monedas, yo sí tengo dignidad”

El priísta asevera que “jamás ha traicionado a nadie y mi trabajo no depende de lo que hagan los otros candidatos o partidos políticos”

Julio César Nava de la Riva descartó que vaya a declinar su candidatura a la presidencia municipal de Zacatecas y aseveró que “yo no me vendo por un puñado de monedas, yo sí tengo dignidad”.

Mediante un comunicado, así respondió el abanderado priísta “ante una ola de supuestos, calumnias y guerra sucia, donde aseguran mi declinación a la presidencia municipal de la capital”.

El candidato del PRI aseveró que “jamás ha traicionado a nadie y mi trabajo no depende de lo que hagan los otros candidatos o partidos políticos”.

“No comparto sus intentos por buscar corromper personas, especialmente si ven un trabajo limpio”, agrega el documento.

Aseguró “no buscar chamba luego de la contienda. Yo no me vendo por un puñado de monedas, yo sí tengo dignidad, y será mi bandera hasta el final de mis días”.

Y negó categórico cualquier intento de traición a sus colores, y al gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Tengo amigos en todos los partidos políticos, acotó, a los cuales les deseo siempre el bien, y ellos entienden que mi trabajo político es el correcto, luego entonces no entiendo la guerra sucia.

“Jamás me he rendido y no lo haré ahora. Voy con todo para ganar la elección el primero de julio y esta información son intentos desesperados para confundir porque saben que vamos avanzando”.