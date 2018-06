Advierte AMLO que de ganar la Presidencia no se van a permitir más “Estafas Maestras”

Andrés Manuel López Obrador realizó este jueves su cierre de campaña en Zacatecas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Reitera que al asumir el cargo va a cancelar la Reforma Educativa

■ Dice que en su gobierno habrá apoyo a las universidades públicas en dos vertientes: la parte económica y una petición de “honestidad en el manejo del presupuesto”

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su cierre de campaña en Zacatecas que en su gobierno habrá apoyo a las universidades públicas en dos vertientes.

La primera será la parte económica y la segunda será una petición de “honestidad en el manejo del presupuesto”. En este último caso, aseguró que “no se van a permitir actos de corrupción, nada de Estafas Maestras”.

El respaldo a las instituciones de educación superior públicas y la creación de más universidades para que haya cobertura en todos los municipios del país fue un compromiso que hizo el abanderado de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social este jueves en la entidad.

Agregó que se sostendrán reuniones con los directores de universidades privadas para que acepten a jóvenes de familias de escasos recursos, quienes recibirán un apoyo de 2 mil 400 pesos al mes.

El objetivo de estas acciones, puntualizó, será garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior, así como ahora existe una cobertura total en primaria y secundaria.

En el caso de preparatoria sostuvo que es el nivel donde hay una mayor deserción por lo que, a partir del primero de diciembre, cuando tome protesta como presidente en caso de ganar el próximo primero de julio, todos los jóvenes de esa edad recibirán una beca.

Asimismo, dijo que se garantizará la inserción de la población juvenil al empleo con un apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se estén capacitando en una empresa.

Este programa, precisó, se llama “Jóvenes construyendo el futuro”. Expuso que con estas acciones se logrará que no haya “ninis, que ni estudien ni trabajen (…) porque no es culpa de ellos. Se abandonó a los jóvenes en estos tiempos de neoliberalismo y nosotros vamos a atenderlos; no vamos a poder sacar adelante al país sin los jóvenes”.

En el tema de educación también se refirió a los maestros y aseguró que va a cumplir el compromiso de derogar la reforma educativa.

Dijo que en el último debate presidencial “me querían poner la trampa pensando que iba yo a dar marcha atrás en lo que he venido planteando, pero estoy absolutamente seguro que eso que aprobaron y que llaman Reforma Educativa no lo es. Eso es una reforma laboral que se aprobó para cumplir con los dictados y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional”.

Por ello, añadió que llegando a la Presidencia “vamos a cancelar” esta reforma para convocar a reuniones con maestros, padres de familia, pedagogos y especialistas, con el objetivo de elaborar un plan educativo que mejore la calidad de la enseñanza pero sin afectar los derechos laborales del magisterio.

Concluyó que fue “una gran irresponsabilidad y una insensatez” desprestigiar a los maestros de la forma en que se hizo en este sexenio federal.

Tras enumerar una serie de acciones que implementará en caso de llegar a la Presidencia de la República, dijo que, “en líneas generales, va a haber democracia”. Por ello, aseguró que ésta será la última elección que se celebra “bajo la sospecha de fraude electoral. Vamos a ganar y se va acabar la compra del voto”.

De cara al primero de julio apuntó que, “por fin, luego de muchas fatigas, de muchos esfuerzos, sacrificios, estamos a punto de lograr entre todos, desde abajo, de manera pacífica, una verdadera transformación, un verdadero cambio”.

Y apuntó que no porque el cambio sea pacífico “va a ser nada más superficial; va a ser profundo, vamos a cambiar al régimen”.

López Obrador se comprometió, además, a regresar como presidente electo y presentar el programa de desarrollo para Zacatecas, además de que dijo que como jefe del Ejecutivo Federal volverá cada seis meses a la entidad.