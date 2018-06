La Jiribilla 20/06/2018

UNO: “De capa caída”.

UNO: “De capa caída”

En el PRI estatal están prácticamente desconsolados, el tsunami lopezobradorista no hace distinción alguna y parece que les va a quitar hasta la mayoría en las presidencias municipales y la Legislatura local.

Súmenle que en sus operaciones políticas de atraer liderazgos cometen tremendas pifias, primero fue Juan del Real que presumió la integración de un desconocido Apolinar, suplente de Heladio Verver, al final lo regañaron y casi casi con el tehuacán en la nariz salió muy “sonriente” junto a Cuauhtémoc Calderón desmintiendo al candidato tricolor, el mentado Apolinar se quedó en el Verde.

Si ir abajo en las preferencias no era suficiente, súmele la exhibida que le dieron al rector del Tecnológico de Tlaltenango, Miguel Díaz, que junto al aún diputado federal, Pancho Escobedo, le ofrecieron 300 mil pesos a la candidata de Morena, Teresa Carrillo, a través de nada más y nada menos que una conversación por mensajes de texto, si estimado lector, ahora los tricolores son tan flojos que este tipo de tropelías las hacen sin pudor alguno y dejando la evidencia para que ahora sí, la Fepade actúe o cuando menos la Secretaría de la Función Pública actúe de inmediato contra este rector.

DOS: “Posible apoyo tricolor al Verde”

En su última visita a Zacatecas y seguramente la única en este proceso electoral, René Juárez Cisneros, presidente nacional del PRI, puso las cartas sobre la mesa en materia de elecciones locales y dio la indicación que tanto el tricolor como el Verde deben de apoyarse mutuamente bajo el criterio de quien ofrece mayores posibilidades de triunfo y bajo esa directriz a muchos priístas no les queda más que apechugar e ir preparando las diversas estructuras y toda la maquinaria para apoyar a Cuauhtémoc Calderón en el último intento de poder obtener el triunfo o cuando menos una mejor posición en el tablero electoral.

Las cosas en las bases y estructuras se están moviendo.

TRES: “Al fin un acierto estratégico de Anaya”

Para sus aliados fue una puñalada en el corazón, pero desde este espacio creemos que el respaldo de Ricardo Anaya a la agenda del movimiento del Frente Nacional por la Familia, es un acierto para sumar adeptos a su campaña.

Sin duda condenamos y no estamos de acuerdo con la agenda ultraconservadora y moralina que tiene dicha organización Yunquista, pero es de reconocer que Anaya al fin buscó el voto blanquiazul, se quitó su traje de izquierda buena onda y no sería nada descabellado, que en estos últimos 10 días de campaña, Anaya se corra a la extrema derecha para poder contar con un mayor número de votos que nadie ha intentado conseguir.

Esta estrategia confirma lo que demuestra la última encuesta de Coparmex: que muchos simpatizantes del PRD y Movimiento Ciudadano van a votar por López Obrador.

Si hubiera tomado esa posición desde un inicio, tampoco ganaría la elección, pero hubiera sido ideológicamente honesto y no tendría que lidiar con un panismo dividido y al borde del colapso como ahora lo tiene.

COLOFÓN: “Sondeo jornalero”

¿Está usted preparado ante el pronóstico de lluvias en el estado de Zacatecas?

67% No.

33% Sí.

