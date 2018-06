Falso, que tenga algo que ver con hechos señalados por David Monreal: Tello

Capturas de pantalla de conversación del acusado de “comprar” candidaturas fotos: la jornada zacatecas

Advierte que es grave el que actores políticos hagan este tipo de declaraciones sin algún sustento

El senador acusa al gobernador de intervenir en las campañas a la diputación local por el Distrito 14

Bajo el respeto al proceso electoral, el gobernador Alejandro Tello Cristerna se deslindó categóricamente de las acusaciones hechas en su contra por el Senador David Monreal Ávila, quien lo señaló de intervenir en las campañas a la diputación local por el Distrito 14, correspondiente a la región sur de la entidad, informaron las autoridades estatales en un comunicado.

“Es falso que yo, Alejandro Tello Cristerna, tenga algo que ver con los hechos señalados hoy por la mañana (martes) por David Monreal. Lo niego categóricamente y desconozco tales hechos”, afirmó.

“A los que hacen conferencias de prensa haciendo llamados a que saque las manos, yo como gobernador les hago un llamado respetuoso a que se pongan a trabajar por Zacatecas”, dijo.

Añadió que es grave el que actores políticos hagan este tipo de declaraciones sin algún sustento, ya que “constituyen expresiones calumniosas contra mi persona, pues lo que alegan sobre mí es falso. Resulta muy importante que las autoridades competentes investiguen con absoluta objetividad los hechos denunciados”.

Tello Cristerna opinó que las y los funcionarios públicos tienen la responsabilidad moral de conducirse con la verdad y argumentar sus exposiciones de ideas con fundamentos sólidos; de lo contrario, “incurren en calumnias que perjudican el momento democrático que vivimos”, señaló.

Con la finalidad de no entorpecer la coyuntura electoral por la que atraviesa Zacatecas, al igual que el resto del país, la administración estatal se mantiene al margen del curso de las estrategias de campaña de las y los candidatos que contienden a diferentes cargos públicos.

Es de aclararse que el proceso electoral en nada interrumpe las labores de gobierno en cualquiera de sus ejes, de tal modo que los trabajos en materia de obra pública, salud, protección civil, seguridad, economía, agricultura, vivienda y desarrollo humano continúan en operación con normalidad.

Gobierno del Estado se encuentra en comunicación permanente con autoridades federales y municipales para asegurar que Zacatecas celebre una jornada electoral pacífica, donde la ciudadanía ejerza su derecho al voto libre y secreto.

Compran candidatos a

nombre de Tello: Monreal

Miguel Ángel Díaz Acuña, quien se ostenta como director general del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, ofrece dinero a nombre del gobernador para comprar candidaturas, así lo afirmó la mañana de este martes el senador David Monreal, enlace político de Morena en Zacatecas y Aguascalientes, se informó en un comunicado.

Con fotografías de las conversaciones, Teresa Carrillo, candidata de Juntos Haremos Historia a la diputación local del Distrito 14, denunció el ofrecimiento de 300 mil pesos y un buen trabajo por declinar en favor de Saraí Arango Ramiro, candidata del PRI, y así vencer a José Guadalupe Correa Valdez, candidato del frente.

Monreal consideró que Alejandro Tello debe deslindarse de este señalamiento, pues lo inculpan de ser el operador político de este delito electoral.

“Este es otro llamado para el gobernador: que se deslinde de que es él quien está mandando a estos funcionarios públicos como delincuentes electorales, y entonces amerita una investigación profunda de dónde están sacando el dinero público para querer comprar candidatos”, dijo el senador.

Agregó que desde que Díaz Acuña es funcionario ha servido tanto al PRI como al PAN para cometer delitos electorales de este tipo, con descaro, cinismo e impunidad.

Por lo pronto ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas, y pusieron a consideración la posibilidad de estar frente a un caso de violencia política de género, dadas las circunstancias de los hechos.

“Estamos tratando de llamar la atención de la federación y las autoridades locales para que cesen a todos estos delincuentes electorales, y que no vaya a degenerar y violentar el proceso, porque todo indica es que en el distrito XIV como en muchos otros vamos a ganar”, añadió.

Hicieron responsable a Miguel Ángel Díaz Acuña de la seguridad de la candidata, de su familia y del equipo de campaña.

Tere Carrillo agradeció a todos los que apoyan su campaña y pidió a los votantes que, como ella, no se dejen comprar, pues dijo que su libertad y dignidad vale más de lo que les puedan ofrecer. “Esta no es una lucha mía, es una lucha de todos. No les tengo miedo”, concluyó la candidata.