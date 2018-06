Responsabiliza Medrano a Pepe Haro de fracaso electoral del PRI en Fresnillo

Benjamín Medrano Quezada, candidato a la presidencia municipal de Fresnillo por el PRI, en conferencia de prensa este lunes foto: la jornada zacatecas

Asevera que el alcalde con licencia opera a favor del candidato de Morena, Saúl Monreal

“Me siento traicionado, con su ayuda o sin ella, ganaré el próximo primero de julio en las urnas”

Benjamín Medrano Quezada, candidato a la presidencia municipal de Fresnillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunció que José Haro de la Torre, alcalde con licencia de El Mineral y también priísta, está operando a favor de Morena y su candidato Saúl Monreal Ávila, por lo que lo responsabilizó en caso de perder las elecciones del próximo primero de julio.

Quezada acusó en conferencia de prensa en El Mineral, que Haro de la Torre utiliza al personal de la presidencia para que hable mal de él, lo que dijo no entender ya que, a pesar de tener licencia del cargo, es el primer priista del municipio y “hay algo no escrito en el partido pero que todos reconocemos, que dice que un priista está obligado de entregarle a otro priista el gobierno.” En ese sentido manifestó reconocer mejor al actual suplente quien no se ha metido en el proceso por estar dedicándose a gobernar y representar al PRI por el cual los fresnillenses votaron.

El diputado federal con licencia y ex alcalde de El Mineral hizo un llamado a José Haro de la Torre para que “no se meta para mal” porque, en sus palabras, ha estado buscando incidir en la división del voto, por lo que reiteró que él es quien llevará la responsabilidad de un PRI que puede deteriorarse “mucho más”. Hay unión, aclaró el candidato, sin embargo reconoció también que hay equipos que no quieren trabajar. Incluso, dio a conocer que se reunió con personal de la presidencia y les ofreció pagarles su sueldo a cambio de que pidan un permiso económico para sumarse a la campaña.

Informó que hasta el momento no se ha planteado la expulsión de Haro de la Torre del partido tricolor, pues se ha concentrado en el desarrollo de su campaña, por lo que aprovechó los micrófonos de la prensa para realizar el señalamiento formal y de frente. Dio a conocer que se reunió con él en algún momento, pero considera que cayó en la desesperación y ahora “viene a inquietar a la gente”.

Denunció que no se manifiesta, que no ha aparecido en ninguno de los eventos del PRI y por ende la gente está desconcertada porque Haro de la Torre tiene mucho valor para el partido, sin embargo no ha querido sumarse, acción que dijo respetar pero se trata de que le sea de ayuda al instituto político que representa. “Este desmadre lo provocó él, no Benjamín. Sí me siento traicionado, está trabajando para Morena, lo digo de frente” sentenció para concluir que con la ayuda de Haro de la Torre o sin ella, ganará el próximo primero de julio en las urnas.

Aclaración sobre encuesta

Mediante un comunicado, TrueData informó que es empresa dedicada a la investigación estadística, que realiza un ejercicio profesional apegado a una metodología científica en el municipio de Fresnillo y que este 18 de junio fue publicada en los diarios La Jornada Zacatecas y El Sol de Zacatecas.

“Nuestra empresa responde por un método científico que en 2015 fue cuestionado por arrojar datos que en aquél momento no favorecían a una opción política diferente a las que hoy encabezan las preferencias electorales”, agrega el boletín.

Hasta el momento, TrueData no ha mantenido algún tipo de comunicación con el candidato a la alcaldía de Fresnillo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Benjamín Medrano, ni con algún integrante de su equipo, “quienes señalaron inconsistencia en una de nuestras encuestas”.

Nuestros instrumentos no constituyen predicciones, simplemente arrojan en este momento cuál es el estado que guarda la preferencia electoral al momento de su aplicación.

Cabe señalar que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, encabeza las preferencias electorales con un 62 por ciento, de acuerdo con la encuesta realizada por Truedata Investigación Estadística, publicada este lunes.

El estudio, levantado del 5 al 7 de junio entre mil personas distribuidas en 92 secciones electorales, muestra que en segundo lugar se ubica el aspirante del PRI, Benjamín Medrano Quezada, con 17.3 por ciento; le sigue, con 11.8 por ciento, el candidato de Por Zacatecas al Frente, Salvador Galván López.