La Gualdra 343 / Río de palabras

Sentí mi cuerpo y ya no era mío. Me resultó lejano, ajeno. Miré mis manos, sus líneas se habían borrado y con ellas también la historia que aquella gitana me descifró en las fiestas por una moneda de diez pesos. No recurrí al espejo, no era necesario, era otra, lo sabía. Mis pies y piernas eran distintas, caminaban a otro ritmo, se movían con otros pasos. Bajé mi rostro, vi mi pubis, ese triángulo poblado de vellos que apenas si dejan ver la entrada a su apertura; efectivamente no era mi entrada, era otro cuerpo. Toqué mis senos, estaban firmes, el color de la aureola que los corona había cambiado. Cayó de pronto de mis hombros el cabello, era largo, oscuro, casi negro. No era yo. No era mi cuerpo. Con los dedos recorrí las líneas de mi rostro, los detuve largo tiempo en las comisuras de los labios, en los párpados cerrados, en los surcos casi imperceptibles de la frente… No soy yo. No es mi cuerpo. Todo se transformó con tu partida. Nunca más tendré otra vez mi cuerpo, mi sexo, mi rostro. Todo te lo llevaste contigo, menos el corazón y mis pensamientos.