Instalarán bebederos en el jardín de niños Gabilondo Soler Cri-Cri

La alcaldesa de la capital hizo un recorrido por las instalaciones de la escuela foto: la jornada zacatecas

Esta obra ayudará a la salud de 210 alumnos, pues dejarán de consumir bebidas azucaradas

Se compromete Judit Guerrero a solventar los problemas de drenaje existentes en el plantel

El Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri pronto tendrá bebederos que permitirán que los niños se hidraten y desarrollen sus actividades de la mejor manera.

Preocupada por que los planteles escolares tengan y operen en óptimas condiciones, la alcaldesa Judit Guerrero López anunció esta obra, que ayudará a la salud de los 210 alumnos, puesto que consumirán agua y no bebidas azucaradas.

Respaldada por Carlos Gómez del Río, coordinador de Obras en el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), la presidente municipal de Zacatecas destacó que estas acciones se suman a las de mejora y ampliación de infraestructura que se realizan en los distintos planteles de la capital.

Con los bebederos, añadió Judit Guerrero, se busca crear conciencia entre los niños, padres de familia y docentes, ya que, ante la falta de agua potable en un alto índice de escuelas, se tiende a consumir bebidas azucaradas o refrescos, lo que incide negativamente en la salud de los alumnos.

Ante Cynthia Lara Escareño, directora del jardín de niños, expuso que, en segunda instancia, con los bebederos se tendrá una mejor calidad de vida, además de que se ayuda a la economía familiar, puesto que se dejan de consumir bebidas azucaradas.

La alcaldesa invitó a la comunidad escolar a que, una vez que estén instalados esos bebederos, los cuiden y los aprovechen al máximo, puesto que “no hay recurso que alcance, no hay policías que alcancen, no hay camiones de basura suficientes para atender todas las necesidades”.

En la tradicional ceremonia de honores a la bandera, Judit Guerrero solicitó la colaboración de las familias para que inculquen el valor del respeto a todo lo que nos rodea, a esforzarse por dar educación a los más pequeños, porque eso influirá en su desarrollo y, por ende, en actuar en la sociedad.

Por otra parte, Judit Guerrero se comprometió a colaborar para que se solventen los problemas en los sistemas hidráulicos y de drenaje existentes en el plantel.