Citibanamex espera triunfo de AMLO

Citibanamex nunca lo ha dudado: Andrés Manuel López Obrador es el favorito en las encuestas para ganar la elección presidencial. La variante, sin embargo, consistía hasta hace unas semanas en que el triunfo de un gobierno de izquierda llevaría al peso mexicano a depreciarse frente al dólar, incremento en la inflación, así como de las tasas de interés.

A mediados del mes de abril, el conglomerado financiero hizo del conocimiento público una nota llamada “La Paradoja de Abril” en donde proyectaban el irremediable desmejoramiento de la situación económica del país de llegar Morena a la presidencia de la República, el próximo 1 de julio.

En el documento, el ala financiera pronosticaba “distorsiones macroeconómicas”, ya que si bien López Obrador aumentaría la inversión fija bruta (mercado inmobiliario principalmente) y la inversión pública se incrementaría, ninguna de las dos compensaría una menor inversión privada, pues el ánimo de los particulares no comparte el proyecto de Morena como destino de inversión.

A días de que la elección presidencial concluya, Citibanamex ahora cambia radicalmente de postura y no precisamente respecto al “escenario central” donde el candidato de la izquierda gana la elección, sino con respecto a una mejora en los indicadores económicos del comportamiento del peso mexicano. He ahí la verdadera paradoja.

Ernesto Revilla Soriano, economista en jefe para América Latina del grupo Citi, en entrevista con el diario La Jornada el pasado 13 de junio, aseguró que “Va a pasar algo interesante: mientras muchos creen que una victoria de López Obrador podría significar una depreciación adicional del peso o un incremento de tasas de interés, nosotros y nuestros estrategas creemos que, como el peso ya está subvaluado y la prima de riesgo ya se ha incorporado, la elección va a eliminar la incertidumbre”.

Quien fuera hasta febrero de 2015 jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, no obstante, asevera que el panorama que ahora enfrentan los analistas financieros se recarga en la composición del Congreso de la Unión, donde podrían modificarse las reformas hasta ahora maquinadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El economista por el ITAM, durante la reunión con medios de comunicación en Nueva York, mencionó que “estamos justamente en el borde de los números. Básicamente ahora hay una probabilidad equilibrada entre que gane o no la mayoría en el Congreso, pero esa [y no otra] es la discusión que tiene el mercado actualmente”.

Pero el pronóstico de crecimiento económico de México dependerá principalmente de las señales que ofrezca Andrés Manuel al exterior, así como de las políticas públicas que constituyan su primer tramo de gobierno, y de la certeza que ofrezca a la inversión privada. “Por lo menos vemos a la economía bien el resto del 2018 y en 2019”, anticipa Revilla Soriano.

Citibanamex esperaría un arranque de gobierno más terso, en el que no se dé un énfasis prioritario a la revisión de las reformas estructurales. Especialmente la energética, pues el administrador de fondos de inversión, riesgos y consultoría a nivel global, BlackRock, se mantiene como socio mayoritario junto con PEMEX en proyectos como el gasoducto Los Ramones II, así como un par de contratos de exploración adquiridos en las rondas de licitación del Gobierno Federal en 2015.

Recordemos que el pasado 7 de mayo, Laurence D. Fink, presidente de BlackRock, se reunió con los presidenciables mexicanos (excepto con Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”) para generar los primeros encuentros a futuro.

De acuerdo a los analistas locales, debido a que las mediciones -confidenciales y públicas- en el mercado financiero norteamericano apuntan al arribo de López Obrador a Palacio Nacional, el conglomerado multimillonario comienza a abrir su abanico de negociaciones mediante los mensajes de CitiBanamex, firma en donde BlackRock también es un importante accionista desde noviembre de 2017.

El mensaje cala en la campaña de José Antonio Meade Kuribreña, pues el último intento por arrebatarle a Ricardo Anaya Cortés el segundo lugar de la contienda viene aparejado con una presión del conglomerado financiero con quien el ex secretario de Hacienda celebraba y desarrollaba las reformas estructurales del Pacto por México.

¿El último recurso? El priismo apuesta por la movilización total de votantes el día de la elección. No viven las mismas condiciones con las que encontraron el triunfo sobre Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México. En el partido abunda la división y las campañas en los estados no encuentran ejes de articulación sólidos para desarrollar una estrategia tan ambiciosa.

Pese a ello, las señales son inconfundibles. El cardenal Carlos Aguiar Retes ha llamado al voto razonado “y que no sean las encuestas las que decidan por nosotros”. Días atrás, las imágenes de difundidas por los medios de comunicación hablaban de filas de gente abarrotando la sede nacional del PRI en la Ciudad de México, en la compra -millonaria- de miles de credenciales de elector.

Twitter: @GabrielConV