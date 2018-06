Refrenda Enrique Flores compromiso de respaldar a adultas mayores de Guadalupe

Enrique Guadalupe Flores Mendoza visitó las colonias San José de las Piedreras y Bellavista foto: la jornada zacatecas

Se pretende habilitar diversas casas atención que funcionen durante el día

“Hay mujeres de la tercera edad que se encuentran solas y no porque haya fallecido su pareja o sus hijos ya no estén, simplemente no se han hecho cargo de una obligación”

GUADALUPE. Al representar más de 50 por ciento de la población del municipio, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, candidato a la presidencia de Guadalupe, refrendó su compromiso por colocar a las mujeres en el centro de las políticas públicas del municipio, especialmente a las adultas mayores que se encuentran solas, a quienes apoyará con una estrategia integral para que Guadalupe siga avanzando, se informó en un comunicado.

“En Guadalupe hay mujeres de la tercera edad que se encuentran solas y no porque haya fallecido su pareja o sus hijos ya no estén, simplemente no se han hecho cargo de una obligación que es atender a su madre y por eso vamos a apoyarlas con una estrategia integral en temas de salud, vivienda digna, terapia ocupacional y alimentación porque Enrique Guadalupe tienen un aliado”, expresó el aspirante a la alcaldía de Guadalupe.

En pláticas con vecinos de las colonias San José de las Piedreras y Bellavista, el candidato a la presidencia municipal expuso que además se pretende habilitar diversas casas atención para que durante el día, en los horarios que no puedan ser atendidas por sus familiares, encuentren un espacio público sin costo alguno donde tengan actividades de recreación y compartan sus experiencias con gente de la tercera edad, además de recibir atención por parte de especialistas para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, Enrique Guadalupe Flores reiteró que “son las mujeres las que están más involucradas en la vida pública del municipio, desde la parte productiva, en los Comités de Participación Social o como líderes en colonias y comunidades y con ellas hemos hecho compromisos específicos para potencializar los programas del municipio”.

Acompañado por Víctor Armas Zagoya, candidato a la diputación local por el Distrito 3, Enrique Guadalupe Flores refrendó el compromiso por respaldar a las mujeres de la tercera edad en Guadalupe al afirmar que “son mujeres dispuestas a seguir compartiendo su sabiduría, su enseñanza y la constante ha sido promover talleres, capacitaciones y la convivencia entre ellas mismas para que Guadalupe siga avanzando”.